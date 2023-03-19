«Рома» всегда много говорит, но их поимели – они должны молчать. «Лацио» был намного лучше». Луис Альберто о римском дерби
Луис Альберто эмоционально высказался об итогах дерби против «Ромы».
«Лацио» победил со счетом 1:0 в матче 27-го тура Серии А.
«Проблема заключается в том, что когда перед игрой много говоришь, а потом проигрываешь, то остается только молчать.
Они слишком много говорили перед матчем. Они всегда много разговаривают перед дерби, но в этот раз их поимели, поэтому они должны молчать. Все просто.
«Рома» не играла в футбол в дерби. Они вышли болтать и провоцировать.
«Лацио» был намного лучше. Мы играли и добились результата, которого хотели», – сказал полузащитник «Лацио» в интервью DAZN.
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Лига Конференций, в которую попала Рома без Жозе, ее туда Жозе не затаскивал(держу в курсе). То есть это ее уровень.
Лига Концверенций, которую не осилил твой физрук Сарри. Я уж не говорю про то что он вылетел из группы ЛЕ. Он в принципе в своей карьере что-то осилил?
Мда. Всё-таки достойно побеждать тоже надо уметь. Не только проигрывать.
тем болеее чел выиграл с помощью судей.