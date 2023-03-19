«Рома» всегда много говорит, но их поимели – они должны молчать. «Лацио» был намного лучше». Луис Альберто о римском дерби

Теги Рома Лацио серия А Италия Луис Альберто контент Футбол

Луис Альберто эмоционально высказался об итогах дерби против «Ромы».

«Лацио» победил со счетом 1:0 в матче 27-го тура Серии А.

«Проблема заключается в том, что когда перед игрой много говоришь, а потом проигрываешь, то остается только молчать.

Они слишком много говорили перед матчем. Они всегда много разговаривают перед дерби, но в этот раз их поимели, поэтому они должны молчать. Все просто.

«Рома» не играла в футбол в дерби. Они вышли болтать и провоцировать.

«Лацио» был намного лучше. Мы играли и добились результата, которого хотели», – сказал полузащитник «Лацио» в интервью DAZN.

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21 комментарий

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Гриша Дудко
Ответ Savarona25
О чем можно столь пафосно говорить, если интрига такого всегда принципиального матча была зачем-то убита судьей на 32-й минуте? За нарушение, которое надо было под микроскопом посредством ВАРа рассматривать (по повторам на ТВ показалось, что касания между игроками вообще не было).
Это не проблемы Лацио,оставте их при себе
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Гриша Дудко
Четко сказал хоть и на грани,Альберто выложился как никогда в дерби
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Римский волк
Когда нибудь ответка придет. Был трудный, сложный матч. Потом вылазит гордый петух луис и начинает говорить про балабольство. Лацио победил по игре, но это не повод их игроку вещать с таким высокомерием. Как говорил классик: "Идиот, тьфу".
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vova123456
Ответ kin
1-0 а понтов, 🤡
Ты что нибудь слышал про матч за 6 очков, 🤡 ? Так вот, это он и был 1-0 или 7-0, но теперь отрыв в 5 очков, а отрыва могло и не быть потому как Рома была бы впереди Лацио.
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спортикетт
Ответ Kubinec_
в дерби это не просто "игра" ) даже не просто "футбол"
школьник, рома в прошлом сезоне выиграла 3-0 их. Кто-то это помнит? После этого что-то произошло? в твоем мирке офк это не просто игра, так как ты еще не созрел - инфантилизм превалирует над здравым взглядом на жизнь
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спортикетт
Ответ LLiriKK
Свидетели секты гордого обладателя татуировки с трофеем Лиги Конференций вновь обвиняют во всех смертных грехах судей, игроков соперника и собственных футболистов, но только не «безгрешного», который всегда и везде, когда речь заходит о результатах и качестве игры «Ромы», почему-то оказывается не при делах. Тот же Конте мог бы поучиться у Жозе тому, как грамотно переключать фокус и внимание почтенной публики от собственных провалов на злой внешний мир.
Конте как раз таки подтвердил что Жозе выжимал максимум, и ничего твоему безтрофейнику не светит, кроме очередных трат в полмиллиарда.

Лига Конференций, в которую попала Рома без Жозе, ее туда Жозе не затаскивал(держу в курсе). То есть это ее уровень.
Лига Концверенций, которую не осилил твой физрук Сарри. Я уж не говорю про то что он вылетел из группы ЛЕ. Он в принципе в своей карьере что-то осилил?
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LLiriKK
Свидетели секты гордого обладателя татуировки с трофеем Лиги Конференций вновь обвиняют во всех смертных грехах судей, игроков соперника и собственных футболистов, но только не «безгрешного», который всегда и везде, когда речь заходит о результатах и качестве игры «Ромы», почему-то оказывается не при делах. Тот же Конте мог бы поучиться у Жозе тому, как грамотно переключать фокус и внимание почтенной публики от собственных провалов на злой внешний мир.
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Toffiti
Ахах, вымучили один гол, играя в большинстве с 30-ой минуты и они ##### Рому? А что ж тогда сделала Рома с вами в прошлом сезоне, когда выиграла 3:0?
Мда. Всё-таки достойно побеждать тоже надо уметь. Не только проигрывать.
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kin
1-0 а понтов, 🤡
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Savarona25
О чем можно столь пафосно говорить, если интрига такого всегда принципиального матча была зачем-то убита судьей на 32-й минуте? За нарушение, которое надо было под микроскопом посредством ВАРа рассматривать (по повторам на ТВ показалось, что касания между игроками вообще не было).
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Kubinec_
Ответ спортикетт
жесть чел шиз, это просто игра развлечение. бесконечное. эту игру уже скоро забудут. а он как ребенко пытается что-то доказать в абстрактном мире. что еще от фанатиков ногомяча ожидать в принципе лул тем болеее чел выиграл с помощью судей.
в дерби это не просто "игра" ) даже не просто "футбол"
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спортикетт
жесть чел шиз, это просто игра развлечение. бесконечное. эту игру уже скоро забудут. а он как ребенко пытается что-то доказать в абстрактном мире. что еще от фанатиков ногомяча ожидать в принципе лул

тем болеее чел выиграл с помощью судей.
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Н.Ф.
Раскудахтался тот, который должен был прямую красную получить на 25 минуте.
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Тиджани Бабангида
Накал и нерв римского дерби сказывается и в этих жестких словах
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Саша Казанов
Forza Lazio
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Yuri Ten
Ахахах в римском дерби всегда горячо
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vova123456
А что ещё ожидать от команды Моуриньо? И у него хорошо получался такой образ в нулевые и начало десятых но потом это только мешало ему и его потом увольняли обычно.
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llolishe
Если поменять название команда на Манчестер Юнайтед то там ситуация схожая
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llolishe
Скаузер Луис Алберто уничтожил команду где играет бывший игрок Манчеста Юнайтед Смайлинг
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Роман
Чет жёстко проехался, даже слишком
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Artem Piatkov
Футбол вроде про игру, а не про насилие ?))
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