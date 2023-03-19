«Рома» всегда много говорит, но их поимели – они должны молчать. «Лацио» был намного лучше». Луис Альберто о римском дерби

эмоционально высказался об итогах дерби против «Ромы».

« » победил со счетом 1:0 в матче 27-го тура Серии А.

«Проблема заключается в том, что когда перед игрой много говоришь, а потом проигрываешь, то остается только молчать.

Они слишком много говорили перед матчем. Они всегда много разговаривают перед дерби, но в этот раз их поимели, поэтому они должны молчать. Все просто.

« » не играла в футбол в дерби. Они вышли болтать и провоцировать.

«Лацио» был намного лучше. Мы играли и добились результата, которого хотели», – сказал полузащитник «Лацио» в интервью DAZN.

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