может покинуть «Ливерпуль» в летнее трансферное окно.

Как сообщает Foot Mercato, форвард все больше и больше думает об уходе из команды, особо не скрывая этого. Египтянин хотел бы присоединиться к новому топ-клубу, чтобы сделать следующий шаг в своей карьере.

Приоритетным направлением для Салаха в случае ухода из считается .

В текущем сезоне 30-летний футболист провел 26 матчей, забив 11 голов и сделав 7 ассистов. Его статистику можно найти здесь.

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