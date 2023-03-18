Салах думает об уходе из «Ливерпуля» летом. Приоритет – Испания (Foot Mercato)
Мохамед Салах может покинуть «Ливерпуль» в летнее трансферное окно.
Как сообщает Foot Mercato, форвард все больше и больше думает об уходе из команды, особо не скрывая этого. Египтянин хотел бы присоединиться к новому топ-клубу, чтобы сделать следующий шаг в своей карьере.
Приоритетным направлением для Салаха в случае ухода из Ливерпуля считается Испания.
В текущем сезоне АПЛ 30-летний футболист провел 26 матчей, забив 11 голов и сделав 7 ассистов. Его статистику можно найти здесь.
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Ооооооч жаль, уже представляю эту омерзительнейшую игру ливера без него и фирмино
жаль что между Мане и Салахом выбрали египтянина