Салах думает об уходе из «Ливерпуля» летом. Приоритет – Испания (Foot Mercato)

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Ла Лига возможные трансферы Мохамед Салах Футбол

Мохамед Салах может покинуть «Ливерпуль» в летнее трансферное окно. 

Как сообщает Foot Mercato, форвард все больше и больше думает об уходе из команды, особо не скрывая этого. Египтянин хотел бы присоединиться к новому топ-клубу, чтобы сделать следующий шаг в своей карьере. 

Приоритетным направлением для Салаха в случае ухода из Ливерпуля считается Испания

В текущем сезоне АПЛ 30-летний футболист провел 26 матчей, забив 11 голов и сделав 7 ассистов. Его статистику можно найти здесь

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63 комментария

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Максим Черкашин
Ответ Антон Чугунов
А куда в Испанию? В Мадриде есть Бензема. В Барселоне нет денег. В «Атлетико» если только. Но хочет, не значит переедет
В Кадисе, может место найдут?😎
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Ненавидящий2.0
Ответ Камбоджа Иванов
Ну, правильно лигу выбрал. Скорость будет падать, и, будучи мешком, можно будет лишь в ла лиге норм смотреться, не считая чемпионата КСА, естественно
как там у Азара дела?
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TravenS
В Осасуне все позиции заняты)
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Sanjar Akhmedoff
Ответ Злобный Конь
Ему в лёгкую атлетику,кпрме бега ничего не умеет.
Серьёзно? Ты что жопой думаеш? Ты вообще смотришь футбол?
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Abu Ibrahim
Салах чуток сдал , поэтому вполне возможно Ливерпуль захочет скинуть его зарплату на кого нибудь другого . Получив за него эдак 50-60 млн . Для Реала будет норм покупка в принципе .
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ivan_tsoy888
Месси ближе всего уйдет в Барсу, и этот не самый последний игрок Ливерпуля уходит в Испанию, все пути походу ведут в солнечную страну. На испанские клубы выгодно делать ставки, они часто оправдывают ожидания, по крайней мере у меня уже несколько ставок на Реал и Барсу прошли, принеся неплохую прибавку к зп, на бк олимпбет.
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Денис Давыдов
источник фигня, французский сайт пишет о желании египетского игрока уйти из английского клуба, вероятно, в испанский)
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Юрий Р.
Ответ S H A R K
Статистика говорит обратное) И когда у Мадрида последний раз был правый вингер уровня Салаха?
Честно, нехочется говорить про статистику, так как, если брать последний год, она сильно снизилась. И кто говорит про Испанию, данная новость? Лично, я вполню допускаю, что он перейдёт к примеру в ПСЖ.
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Молодой ствол
Ответ Клод
Родриго?
Не знаю.. Если получалось в этом сезоне смотреть матчи Реала, видел ситуацию, когда Родриго выходит на замену вместо Бензема, либо Винисиуса..
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Злобный Конь
Ему в лёгкую атлетику,кпрме бега ничего не умеет.
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6tspey7tb5
Решил не мстить а подружиться ?)))
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alexis2020
у Салаха и сейчас крутая статистика
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Phonk Edition
Ответ Молодой ствол
В Реал можно. на правый фланг как раз. Вальверде опустится в центральную зону, Карло будет ротировать ветеранов)
Не думаю, что после стольких болезненных поражений от Реала он туда перейдёт.
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S.Mane10
Топ игрок
Ооооооч жаль, уже представляю эту омерзительнейшую игру ливера без него и фирмино
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Fazy10
хочет как можно чаще мстить Реалу , чтобы играть чаще с ними и наконец до месть свою исполнить. , рано или поздно
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andrushapumba
самое время сейчас продавать за большие деньги.
жаль что между Мане и Салахом выбрали египтянина
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Леонид Шкребнев
Все проходит
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kin
Почему в Испанию? Там тепло там яблоки!
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Liver Sr
Ответ Рифат Гайфин
Почему все так резко забыли его заслуги?Если останется,наверняка Клопп все настроит и будет порядок.
Да все кто пишет что Мо или Ван Дейк уже не те, это обычные клоуны и все.
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Alex Metallov
Да, пора Салаху попробовать что-нибудь новое. Какой-нибудь другой чемпионат.
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Рифат Гайфин
Ответ Камбоджа Иванов
Посмотри, что он про Реал, например, говорил. Или все забыли как он себя вел в матче против Маккаби?)
Это футбол,бывают исключения,тем более молитва-это способ обращения к богу,для просьбв или же для получения прощения.
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Liverpool_YNWA
Ответ Рифат Гайфин
А где же я ошибся?
Второй к сожалению удалили
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Liverpool_YNWA
Ответ Рифат Гайфин
А где же я ошибся?
Ну, во первых: Клопп все настроит, и все будет нормально ))
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Клод
Ответ Молодой ствол
В Реал можно. на правый фланг как раз. Вальверде опустится в центральную зону, Карло будет ротировать ветеранов)
Родриго?
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Slavick Nemkovsky
Ответ Антон Чугунов
А куда в Испанию? В Мадриде есть Бензема. В Барселоне нет денег. В «Атлетико» если только. Но хочет, не значит переедет
Салах справа играет, а там у Мадрида проблема небольшая. Египтянин бы усилил позицию однозначно
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