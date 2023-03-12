В четверг, 16 марта, сыграют Фейеноорд и Шахтер в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.

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Во сколько играют Фейеноорд – Шахтер

Начало матча запланировано на 20:45 по московскому времени.

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Прогноз на матч Фейеноорд – Шахтер