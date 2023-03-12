Где смотреть Фейеноорд – Шахтер, во сколько прямая трансляция матча, Лига Европы УЕФА 16 марта

Теги Шахтер Фейеноорд Лига Европы УЕФА Футбол

В четверг, 16 марта, сыграют Фейеноорд и Шахтер в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.

🔥Знаешь кто победит? Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай просмотр футбола ярче!💰

Во сколько играют Фейеноорд – Шахтер

  • Начало матча запланировано на 20:45 по московскому времени.

Фейеноорд: все новости

Шахтер: все новости

Лига Европы УЕФА: все новости

Прогноз на матч Фейеноорд – Шахтер

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий