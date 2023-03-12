Где смотреть Фейеноорд – Шахтер, во сколько прямая трансляция матча, Лига Европы УЕФА 16 марта
В четверг, 16 марта, сыграют Фейеноорд и Шахтер в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.
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- Игра пройдет на стадионе «де Кейп».
- Встречу будет в прямом эфире показывать один из зарубежных каналов, доступных в IP-TV сервисах.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Фейеноорд – Шахтер
- Начало матча запланировано на 20:45 по московскому времени.
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