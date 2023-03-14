«Ван Дейк переоценен, но его очень любят СМИ. Его сравнивают с Терри и Фердинандом – он не достоин шнуровать их бутсы». Экс-игрок «Челси» Канди о Вирджиле

Теги Рио Фердинанд Челси Джон Терри Ливерпуль премьер-лига Англия Борнмут Вирджил ван Дейк Доминик Соланке Филип Биллинг Футбол

Джейсон Канди считает, что Вирджил ван Дейк переоценен.

«Лично я думаю, что он переоценен. То, что делает Ван Дейк, очень нравится СМИ. Он совершает слишком много ошибок, которые, как мне кажется, остаются незамеченными.

Пару сезонов назад, во время пандемии в Лиге чемпионов, «Ливерпуль» пропустил гол из-за его вялой манеры бега. Казалось, он пытался выждать время, но никак не реагировал.

Он не справился с [Домиником] Соланке [в матче с «Борнмутом»]. Ужасная игра для центрального защитника, хоть он и действовал на фланге. Ван Дейк провел хорошие 18 месяцев до травмы, которая сказалась на нем. Но гол [Филиппа Биллинга] был пропущен не из-за его травмы. Как только [Соланке] уходит от него справа, [Ван Дейк], кажется, остановился и неправильно оценил ситуацию.

Люди сравнивают его с Джоном Терри и Рио Фердинандом, но он не наравне с ними – он не достоин шнуровать их бутсы», – сказал бывший защитник «Челси» и «Тоттенхэма».

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

22 комментария

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Andy93
База
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Дмитрий Шарапов
Пиковый Ван Дайк это супертоп.
Только хейтеры с этим могут спорить.
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liv6
Как только просели результаты. Система игры поменялась, а игроки ее еще не усвоили. Так сразу паразиты повылазили из щелей
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dreamstep
До Ван Дейка у Ливерпуле в защите было совсем печально. Сейчас травмы дали о себе знать.
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Nikro9
Нестабилен
Но год был на высшем уровне…
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Рома Голованов
Ответ emptinesspetr
По факту. Один из самых переоцененных игроков современности.
ну один-два сезона он точно провел на топ уровне. не надо унижать его заслуги в победах того ливера. но это был настолько короткий промежуток, что все это перекрывается его нынешней ужасной формой. по сути до 27 играл хрен пойми где, потом просто стал дном. его можно сравнить с умтити. такой же фрукт.
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Stewee
Ой лол, все, кто пишет про переоцененного просто забыли защиту Ливерпуля до ВВД, когда клоунада была в каждом втором матче, если не чаще.
Праймовый ВВД 2017-2020 (до травмы) не хуже пиковых Терри, Видича и Фердинанда. Скорость, игра головой на стандартах, идеальные диагонали на 50 метров, великолепное чтение игры, ментальность лидера, умение прокачивать другого защитника в паре.
В наши годы при отсутствии топовых защитников даже после крестов ВВД входит в десятку лучших ЦЗ мира.
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Sergey Kuznetsov
Ответ А.В.Бубнов
Я об этом говорил еще с 18-го года. Деревяннее и неповоротливее дефендера просто не придумать! Но пиар, на который пулька кинула половину своего бюджета (другая половина - на судей), сделал из него чуть ли не золотомячиста. Историческое шарлатанство, конечно
Бубубнов, уже перебарщиваете с алкоголем, соберитесь наконец!
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Illia Gray
Я вообще хз кто это и что. Знаю лишь одно, праймовый ВВД должен был забирать ЗМ в 2019 году, а не гном гномыч
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Sweaty25
Праймовый ВВД был безусловно супертоп, а сейчас его стиль игры в обороне кажется ленью и отсутствием спортивной формы
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Сергей Орлов
Всё так. А если уж сравнивать с Каннаваро, Нестой, Видичем на пике, то Ван Дейк это вообще Новосельцев.
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Budabuda
Ну может он играл неплохо до травмы, но сейчас это же просто убожество. Уровень холодильника.
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Dexter Dallas
не в защиту ван дейка. и я понимаю, что не нужно быть поваром, чтобы разбираться в сортах. но брать слова человека у которого лучший период это 55 матчей за 3 года в ипсвич-таун это слишком
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окечуква
Канди уместнее называть бывшим игроком Ипсвича, именно там он много и стабильно играл, в остальных клубах это был глухой лавочник.
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Reece_JamesCFC
Ещё смешной пример, это когда нулину Арнольда сравнивают с Джеймсом. Игроки абсолютно разного уровня, ТАА ему и в подмётки не годится
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Okaka
Уаттара тоже в дураках постоянно оставлял Робертсона и ВВД
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dr. cage
Ответ emptinesspetr
По факту. Один из самых переоцененных игроков современности.
Как по мне он в списке цз современности тусуется где-то между Инсауральде и Вудгейтом..

Но есть клоуны, которые называли его чуть ли не величайшим
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Reece_JamesCFC
И в чем он не прав?

Дейк и рядом не стоял с этими гигантами АПЛ
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А.В.Бубнов
Я об этом говорил еще с 18-го года. Деревяннее и неповоротливее дефендера просто не придумать! Но пиар, на который пулька кинула половину своего бюджета (другая половина - на судей), сделал из него чуть ли не золотомячиста. Историческое шарлатанство, конечно
+10
-12
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Sergey Kuznetsov
обожаю, когда ноунеймы проясняют
+12
-7
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emptinesspetr
По факту. Один из самых переоцененных игроков современности.
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dr. cage
Вообще не понимаю тех, кто считает Дивандейка сильным защитником, но этот нонейм приводит какие то смешные доводы..
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