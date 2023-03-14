«Ван Дейк переоценен, но его очень любят СМИ. Его сравнивают с Терри и Фердинандом – он не достоин шнуровать их бутсы». Экс-игрок «Челси» Канди о Вирджиле

Джейсон Канди считает, что ван Дейк переоценен.

«Лично я думаю, что он переоценен. То, что делает Ван Дейк, очень нравится СМИ. Он совершает слишком много ошибок, которые, как мне кажется, остаются незамеченными.

Пару сезонов назад, во время пандемии в Лиге чемпионов, « » пропустил гол из-за его вялой манеры бега. Казалось, он пытался выждать время, но никак не реагировал.

Он не справился с [ ] Соланке [в матче с « »]. Ужасная игра для центрального защитника, хоть он и действовал на фланге. Ван Дейк провел хорошие 18 месяцев до травмы, которая сказалась на нем. Но гол [Филиппа Биллинга] был пропущен не из-за его травмы. Как только [Соланке] уходит от него справа, [Ван Дейк], кажется, остановился и неправильно оценил ситуацию.

Люди сравнивают его с и Рио Фердинандом, но он не наравне с ними – он не достоин шнуровать их бутсы», – сказал бывший защитник «Челси» и «Тоттенхэма».

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