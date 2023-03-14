«Ван Дейк переоценен, но его очень любят СМИ. Его сравнивают с Терри и Фердинандом – он не достоин шнуровать их бутсы». Экс-игрок «Челси» Канди о Вирджиле
Джейсон Канди считает, что Вирджил ван Дейк переоценен.
«Лично я думаю, что он переоценен. То, что делает Ван Дейк, очень нравится СМИ. Он совершает слишком много ошибок, которые, как мне кажется, остаются незамеченными.
Пару сезонов назад, во время пандемии в Лиге чемпионов, «Ливерпуль» пропустил гол из-за его вялой манеры бега. Казалось, он пытался выждать время, но никак не реагировал.
Он не справился с [Домиником] Соланке [в матче с «Борнмутом»]. Ужасная игра для центрального защитника, хоть он и действовал на фланге. Ван Дейк провел хорошие 18 месяцев до травмы, которая сказалась на нем. Но гол [Филиппа Биллинга] был пропущен не из-за его травмы. Как только [Соланке] уходит от него справа, [Ван Дейк], кажется, остановился и неправильно оценил ситуацию.
Люди сравнивают его с Джоном Терри и Рио Фердинандом, но он не наравне с ними – он не достоин шнуровать их бутсы», – сказал бывший защитник «Челси» и «Тоттенхэма».
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Только хейтеры с этим могут спорить.
Но год был на высшем уровне…
Праймовый ВВД 2017-2020 (до травмы) не хуже пиковых Терри, Видича и Фердинанда. Скорость, игра головой на стандартах, идеальные диагонали на 50 метров, великолепное чтение игры, ментальность лидера, умение прокачивать другого защитника в паре.
В наши годы при отсутствии топовых защитников даже после крестов ВВД входит в десятку лучших ЦЗ мира.
Но есть клоуны, которые называли его чуть ли не величайшим
Дейк и рядом не стоял с этими гигантами АПЛ