Аллегри о 4:2 с «Сампдорией»: «Ювентус» должен прибавить в управлении игрой»

Теги Сампдория Ювентус серия А Италия Массимилиано Аллегри Футбол

Массимилиано Аллегри оценил победу «Ювентуса» над «Сампдорией» (4:2) в Серии А.

«Думаю, команда должна прибавить в управлении игрой. Ведя со счетом 2:0, мы должны были закрыть свободные зоны и играть на контратаках. Опытные защитники должны были отговорить молодых защитников от участия в атаках, чтобы они вернулись на свои позиции.

Такие ситуации возникают, когда футболистам не хватает опыта», – сказал главный тренер «Ювентуса».

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
d.xoxlov
С Бонуччи, видимо, пришла пора прощаться. Последнее, зачем его надо было бы держать – диагонали из линии обороны, но и их уже давненько не было.
А так он просто занимает место Бремера в центре, а это – очень шаткая конструкция, когда бразилец играет крайнего из трёх.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
juventini_7
Ответ Антонио Мартынов
А кого он в данной ситуации называет "молодыми защитниками"? Самый молодой там 25 летний Бремер, остальным за 30. Или тут смысл в том, что у него защитники все?
Обороначеа))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антонио Мартынов
А кого он в данной ситуации называет "молодыми защитниками"? Самый молодой там 25 летний Бремер, остальным за 30. Или тут смысл в том, что у него защитники все?
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий