Аллегри о 4:2 с «Сампдорией»: «Ювентус» должен прибавить в управлении игрой»
Массимилиано Аллегри оценил победу «Ювентуса» над «Сампдорией» (4:2) в Серии А.
«Думаю, команда должна прибавить в управлении игрой. Ведя со счетом 2:0, мы должны были закрыть свободные зоны и играть на контратаках. Опытные защитники должны были отговорить молодых защитников от участия в атаках, чтобы они вернулись на свои позиции.
Такие ситуации возникают, когда футболистам не хватает опыта», – сказал главный тренер «Ювентуса».
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А так он просто занимает место Бремера в центре, а это – очень шаткая конструкция, когда бразилец играет крайнего из трёх.