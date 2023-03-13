Аллегри о 4:2 с «Сампдорией»: «Ювентус» должен прибавить в управлении игрой»

оценил победу « » над «Сампдорией» (4:2) в Серии А.

«Думаю, команда должна прибавить в управлении игрой. Ведя со счетом 2:0, мы должны были закрыть свободные зоны и играть на контратаках. Опытные защитники должны были отговорить молодых защитников от участия в атаках, чтобы они вернулись на свои позиции.

Такие ситуации возникают, когда футболистам не хватает опыта», – сказал главный тренер «Ювентуса».

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