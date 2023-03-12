«Ювентус» пропустил 2 гола за 71 секунду дома от «Сампдории»

« » отыграла у « » преимущество в 2 мяча за 71 секунду.

В первом тайме матча 26-го тура Серии А (2:2, перерыв) туринцы к 26-й минуте выигрывали со счетом 2:0.

На 31-й минуте гол забил защитник «Сампдории» Томмазо Ауджелло, а уже спустя 71 секунду сравнял счет.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас