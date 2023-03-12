«Ювентус» пропустил 2 гола за 71 секунду дома от «Сампдории»

Теги Сампдория Ювентус серия А Италия Филип Джуричич Томмазо Ауджелло Футбол

«Сампдория» отыграла у «Ювентуса» преимущество в 2 мяча за 71 секунду.

В первом тайме матча 26-го тура Серии А (2:2, перерыв) туринцы к 26-й минуте выигрывали со счетом 2:0.

На 31-й минуте гол забил защитник «Сампдории» Томмазо Ауджелло, а уже спустя 71 секунду Филип Джуричич сравнял счет.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кудри Гендузи
Пусть Роналду и не феерил в Ювентусе, но свои голы он забивал, часть болельщиков кричали что ему надо уйти, тогда игра команде придет. Вернули как раз и Аллегри и что теперь мы видем, прошло 3 года, Ювентус остался примерно на том же месте..
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
d.xoxlov
У Аллегри ещё рекорды в рукаве остались, интересно?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
закрыт по беспределу
Бодренько
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
cucumberofmind
Ответ cucumberofmind
Аллергияяяя
Ну когда уже вылечят любимую команду от всех болезней..?
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
cucumberofmind
Аллергияяяя
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dudufufu
По акции 1+1
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rigobersong
Аллегрова: Вы вообще видели сколько с бвентуса очков сняли?:)
+1
-7
-6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий