«Ювентус» пропустил 2 гола за 71 секунду дома от «Сампдории»
«Сампдория» отыграла у «Ювентуса» преимущество в 2 мяча за 71 секунду.
В первом тайме матча 26-го тура Серии А (2:2, перерыв) туринцы к 26-й минуте выигрывали со счетом 2:0.
На 31-й минуте гол забил защитник «Сампдории» Томмазо Ауджелло, а уже спустя 71 секунду Филип Джуричич сравнял счет.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
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