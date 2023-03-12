Нагельсманн о 5:3 с «Аугсбургом»: «Баварии» не мешало бы гораздо больше бить по воротам»

Теги Бавария бундеслига Германия Аугсбург Юлиан Нагельсманн Футбол

Юлиан Нагельсманн оценил победу «Баварии» над «Аугсбургом» (5:3).

«Пропущенный гол [на 2-й минуте] застал нас врасплох – хорошее завершение Бериши, но главное – это наша реакция. А она была очень хорошей. Мы ускорились и не сбавляли оборотов в течение получаса.

Нам не нужно пропускать три гола, последний из них был необязательным. И нам не мешало бы гораздо больше бить по воротам, а так победой я доволен.

Мы здорово проделали свою работу на этой неделе, но не должны успокаиваться. Апрель будет крайне важным месяцем», – сказал главный тренер «Баварии».

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2 комментария

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meredow06
Всё равно баварцы молодцы.
Шикарный матч был.
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dr. cage
Нагельсманну стоит быть послержанее..
Всё таки это Аугсбург, а не дырявый ПСЖ с лидером Лесси..
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