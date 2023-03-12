Где смотреть Зенит – Химки, во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 12 марта
В воскресенье, 12 марта, сыграют Зенит и Химки в 19 туре РПЛ.
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- Игра пройдет на стадионе «Газпром Арена (Крестовский)».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч! Премьер.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Зенит – Химки
- Начало матча запланировано на 14:00 по московскому времени.
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