В воскресенье, 12 марта, сыграют Зенит и Химки в 19 туре РПЛ.

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Игра пройдет на стадионе «Газпром Арена (Крестовский)».

Встречу будет в прямом эфире показывать Матч! Премьер.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Зенит – Химки

Начало матча запланировано на 14:00 по московскому времени.

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Прогноз на матч Зенит – Химки