Где смотреть Зенит – Химки, во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 12 марта

Теги Зенит Химки премьер-лига Россия Футбол

В воскресенье, 12 марта, сыграют Зенит и Химки в 19 туре РПЛ.

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  • Игра пройдет на стадионе «Газпром Арена (Крестовский)».
  • Встречу будет в прямом эфире показывать Матч! Премьер.
  • Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Зенит – Химки

  • Начало матча запланировано на 14:00 по московскому времени.

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Прогноз на матч Зенит – Химки

1 комментарий

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shava72
Интересно, кто первый напишет: "Вся Россия за Химки!".)))
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