Коман о 2:0 с «ПСЖ»: «Бавария» заслужила победу. Вышедшие на замену игроки отлично выполнили свою задачу»

Теги Бавария ПСЖ Лига чемпионов УЕФА Кингсли Коман Футбол

Кингсли Коман оценил выход «Баварии» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Вингер «Баварии» высказался после ответного матча 1/8 финала с «ПСЖ» (2:0, первая игра – 1:0).

«Было очень тяжело, особенно в первом тайме. Соперник играл хорошо.

Мы поговорили в перерыве, устранили некоторые проблемы и стали действовать более компактно во втором тайме.

Думаю, мы заслужили победу. Вышедшие на замену игроки отлично выполнили свою задачу», – сказал Коман.

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4 комментария

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Ыфыр Ыфырович
Ответ MBayern7
Ага, особенно Сане, который заруинил 2-3 отличные атаки
Победителей не судят
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MBayern7
Ага, особенно Сане, который заруинил 2-3 отличные атаки
0
0
0
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Вадим Белозёров
Ниче щас ПСЖ нагрузит Анже с Бастией по 5 голов, и Донателло с гномом будут опять величайшие
+2
0
+2
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Сергей Штырков
Да кто спорит, Брюгге и тот бы больше конкуренции составил, там хоть вся команда бегающая
0
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