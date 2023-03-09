Коман о 2:0 с «ПСЖ»: «Бавария» заслужила победу. Вышедшие на замену игроки отлично выполнили свою задачу»

оценил выход «Баварии» в 1/4 финала чемпионов.

Вингер «Баварии» высказался после ответного матча 1/8 финала с « » (2:0, первая игра – 1:0).

«Было очень тяжело, особенно в первом тайме. Соперник играл хорошо.

Мы поговорили в перерыве, устранили некоторые проблемы и стали действовать более компактно во втором тайме.

Думаю, мы заслужили победу. Вышедшие на замену игроки отлично выполнили свою задачу», – сказал Коман.