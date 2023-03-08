У Маркиньоса возникли проблемы на разминке перед «Баварией». В старте мог выйти Мукиеле, но капитан решил сыграть

Теги Бавария ПСЖ лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА травмы Маркиньос Норди Мукиеле Здоровье Футбол

Маркиньос едва не выбыл из стартового состава «ПСЖ» из-за травмы.

На разминке перед матчем Лиги чемпионов против «Баварии» у него возникли проблемы со здоровьем, передает RMC Sport. Вероятно, они связаны с повреждением колена, которое футболист получил во время игры с «Нантом» (4:2).

Сначала было решено, что играть вместо Маркиньоса выйдет Норди Мукиеле, однако незадолго до старта матча бразилец вернутся в стартовый состав.

«Бавария» – «ПСЖ». Месси, Мбаппе, Витинья, Шупо-Мотинг и Мусиала играют. Онлайн-трансляция

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1 комментарий

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Артём Никулин
Гений. Вышел, чтобы через полчаса замениться и слить одну замену для команды.
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+3
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