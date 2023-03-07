Юлиан Нагельсманн: «Мбаппе – один из лучших нападающих мира. Его выход в первом матче повлиял и на «ПСЖ», и на «Баварию»
Юлиан Нагельсманн назвал Килиана Мбаппе одним из лучших нападающих мира.
Главный тренер «Баварии» высказался о французском форварде в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ».
«Его выход [на замену] в первом матче повлиял как на «ПСЖ», так и на «Баварию». Он один из лучших нападающих в мире.
Когда он на поле, подход меняется. Килиан начнет ответный матч в стартовом составе. Важно найти коллективное решение этого вопроса. Мы хорошо подготовлены», – сказал Нагельсманн.
В первом матче победу одержал мюнхенский клуб – 1:0.
Ответная игра между «Баварией» и «ПСЖ» состоится 8 марта в Мюнхене.
Плюс, Нагель признал, что команда (т.е. Бавария) не может все время сдерживать Мбаппе, что уже хорошо. ЗНАЧИТ ОН ЗАВТРА ЗАБЬЕТ.
Он также без конца говорит мы не будем все время обороняться. Значит не уверен в себе.
В целом, что бы они там не говорили, чувствуется, что Бавария боится ПСЖ. Боится именно непредсказуемости Пари Сен-Жермен. А ПСЖ завтра выйдет как на финал и в итоге, я думаю, одолеет Баварию.
Ждём завтра магию от наших чемпионов Лео и Килиана.
Allez les Rouge et Bleu !
Учитывая навыки Мбаппе играть высоко -играть с огнем . Будет интересно посмотреть что Нагельсманн придумает