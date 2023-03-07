Юлиан Нагельсманн: «Мбаппе – один из лучших нападающих мира. Его выход в первом матче повлиял и на «ПСЖ», и на «Баварию»

Теги Бавария ПСЖ бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Килиан Мбаппе Юлиан Нагельсманн Футбол

Юлиан Нагельсманн назвал Килиана Мбаппе одним из лучших нападающих мира.

Главный тренер «Баварии» высказался о французском форварде в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ».

«Его выход [на замену] в первом матче повлиял как на «ПСЖ», так и на «Баварию». Он один из лучших нападающих в мире. 

Когда он на поле, подход меняется. Килиан начнет ответный матч в стартовом составе. Важно найти коллективное решение этого вопроса. Мы хорошо подготовлены», – сказал Нагельсманн.

В первом матче победу одержал мюнхенский клуб – 1:0.

Ответная игра между «Баварией» и «ПСЖ» состоится 8 марта в Мюнхене.

16 комментариев

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Fan de PSG depuis 2002
Я почитал, что сказал Нагельсманн на пресс-конференции. Мане начнет завтрашний матч НА ЗАМЕНЕ. ОН ПОКА ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ.
Плюс, Нагель признал, что команда (т.е. Бавария) не может все время сдерживать Мбаппе, что уже хорошо. ЗНАЧИТ ОН ЗАВТРА ЗАБЬЕТ.
Он также без конца говорит мы не будем все время обороняться. Значит не уверен в себе.

В целом, что бы они там не говорили, чувствуется, что Бавария боится ПСЖ. Боится именно непредсказуемости Пари Сен-Жермен. А ПСЖ завтра выйдет как на финал и в итоге, я думаю, одолеет Баварию.

Ждём завтра магию от наших чемпионов Лео и Килиана.

Allez les Rouge et Bleu !
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Fan de PSG depuis 2002
Ответ Carlos
Если Мане в форме будет, то ПСЖ тоже не сладко придется 🕷️🕸️
Мане начнет на скамейке. Он ещё полностью не восстановился. ПСЖ завтра пройдет.
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Совесть Черданцева
Ответ Торопов Саня
Как поднять рейтинг не знаете? Чтоб можно было минусовать
Писать комменты, которые бы плюсовали от души
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Carlos
Если Мане в форме будет, то ПСЖ тоже не сладко придется 🕷️🕸️
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Born is the King
Если Мбаппе выйдет с первых минут ПСЖ просто растерзает баварию
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melmi
Будет не такая высокая защита у мюнхенцев.
Учитывая навыки Мбаппе играть высоко -играть с огнем . Будет интересно посмотреть что Нагельсманн придумает
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N-6 AlexanderX
Юля. Ты должна всех завтра победить, я верю в тебя.
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North213
Ещё на Баварию повлиял выход Гнабри, который с атакующими-то обязанностями не справляется, не то что с оборонительными.
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Торопов Саня
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Потому что играли с тактикой под Мбаппе, но без самого Киллиана. Привет тренеру🤓
Как поднять рейтинг не знаете? Чтоб можно было минусовать
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Торопов Саня
В первом матче без Мбаппе было тяжело.
Потому что играли с тактикой под Мбаппе, но без самого Киллиана. Привет тренеру🤓
+2
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sersan
Фактор Мбаппе может сыграть завтра. Финал ЧМ показал, что может он в решающем матче вытащить проигрышный матч практически в одиночку. Без этого интригу в противостоянии трудно найти.
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Elkorazon01
Че кайф как всегда завтра будет искать глупые отмазки
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che kaif
А фанатки бавар проекта утверждают что Мбаппе бегунок.слушайте своего тренера! Мбаппе отвозит завтра 🇲🇫💪
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Elkorazon01
Бавария вынесет завтра арабских наемников!
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А. Мостовой
зато "лучший игрок в истории" как всегда растворился без липового пенальти
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Торопов Саня
В первом матче без Мбаппе было тяжело.
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