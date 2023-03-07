Юлиан Нагельсманн: «Мбаппе – один из лучших нападающих мира. Его выход в первом матче повлиял и на «ПСЖ», и на «Баварию»

назвал одним из лучших нападающих мира.

Главный тренер «Баварии» высказался о французском форварде в преддверии ответного матча 1/8 финала против « ».

«Его выход [на замену] в первом матче повлиял как на «ПСЖ», так и на «Баварию». Он один из лучших нападающих в мире.

Когда он на поле, подход меняется. Килиан начнет ответный матч в стартовом составе. Важно найти коллективное решение этого вопроса. Мы хорошо подготовлены», – сказал Нагельсманн.

В первом матче победу одержал мюнхенский клуб – 1:0.

Ответная игра между «Баварией» и «ПСЖ» состоится 8 марта в Мюнхене.