Президент «Наполи» о ФИФА: «Они украли миллиарды, находясь в Швейцарии, вне европейской юрисдикции. Никто не контролирует их»

Теги серия А Италия ФИФА Наполи Аурелио Де Лаурентис деньги Футбол

Президент «Наполи» обвинил ФИФА в коррупции.

«Почему контракты должны заключаться на пять лет? Почему я не могу заключить восьмилетний контракт? Через пару лет, если футболист сменит агента, а новый еще не заработал, он начинает требовать повышения [зарплаты].

Вы видели на Netflix (в 2022 году на платформе вышел документальный сериал FIFA Uncovered, рассказывающий о коррупционных делах организации – Sports.ru) то, чем занималась ФИФА в последние годы? Они украли миллиарды, они остаются в Швейцарии – вне любой европейской юрисдикции, –  и никто не контролирует их», – сказал Аурелио Де Лаурентис.

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10 комментариев

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prus_3
Гм, вангую, Наполи провалится в еврокубках.
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Phantom1289
Знающие, объясните. А как в Челси на 6 и более лет заключают?
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Wayne Gretzky 99
Странное ограничение 5 лет.
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Владимир Владимир
И этот дядя против Суперлиги, если что.
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Los Galácticos
Потому что восьмилетние контракты может заключать только Боули, он избранный.
+7
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Iuasamotu
Аурелио, давай к нам, в Суперлигу
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LIBerly
А чемпионство было так близко...
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LIBerly
ФИФА уже давно не про футбол
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Лёха Жданчик
Следующая новость: С Наполи сняли 15 очков найдя несостыковки в финансовой отчетности за прошлый год)))
+18
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Ебздрогыч
Дело говорит
+8
-1
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