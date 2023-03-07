Президент «Наполи» о ФИФА: «Они украли миллиарды, находясь в Швейцарии, вне европейской юрисдикции. Никто не контролирует их»

Президент « » обвинил в коррупции.

«Почему контракты должны заключаться на пять лет? Почему я не могу заключить восьмилетний контракт? Через пару лет, если футболист сменит агента, а новый еще не заработал, он начинает требовать повышения [зарплаты].

Вы видели на Netflix (в 2022 году на платформе вышел документальный сериал FIFA Uncovered, рассказывающий о коррупционных делах организации – Sports.ru) то, чем занималась ФИФА в последние годы? Они украли миллиарды, они остаются в Швейцарии – вне любой европейской юрисдикции, – и никто не контролирует их», – сказал .