Алдервейрелд завершил карьеру в сборной Бельгии. У него 127 матчей и бронза ЧМ-2018

объявил о завершении карьеры в сборной .

На счету 34-летнего защитника 127 матчей и 5 голов в составе национальной команды. Со сборной Бельгии он стал бронзовым призером ЧМ-2018.

«С детства я мечтал играть за сборную. Очень благодарен за то, что эта мечта стала реальностью. Спустя 14 лет я могу оглянуться и увидеть, что провел 127 матчей за Бельгию, сыграл на трех чемпионатах мира и двух чемпионатах Европы. Все это оставило бесконечное число воспоминаний.

С болью в сердце я объявляю, что завершаю карьеру в сборной Бельгии.

Я отдавал сборной все физические и ментальные силы с дебюта в 2009 году. Пришло время почаще бывать с моей невероятной семьей и полностью сконцентрироваться на выступлениях за « ».

Очень сложное решение, но очень правильное для меня в этот момент. Хочу поблагодарить всех партнеров и тренеров сборной за незабываемые моменты, которые мы разделили друг с другом. Без вас все это не было бы возможным.

И я хотел бы обратиться к болельщикам. Вы всегда были рядом. Спасибо за поддержку. Я никогда вас не забуду», – сказал Алдервейрелд в прощальном видео.