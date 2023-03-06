Алдервейрелд завершил карьеру в сборной Бельгии. У него 127 матчей и бронза ЧМ-2018

Теги Сборная Бельгии по футболу высшая лига Бельгия Антверпен Тоби Алдервейрелд Футбол

Тоби Алдервейрелд объявил о завершении карьеры в сборной Бельгии.

На счету 34-летнего защитника 127 матчей и 5 голов в составе национальной команды. Со сборной Бельгии он стал бронзовым призером ЧМ-2018.

«С детства я мечтал играть за сборную. Очень благодарен за то, что эта мечта стала реальностью. Спустя 14 лет я могу оглянуться и увидеть, что провел 127 матчей за Бельгию, сыграл на трех чемпионатах мира и двух чемпионатах Европы. Все это оставило бесконечное число воспоминаний.

С болью в сердце я объявляю, что завершаю карьеру в сборной Бельгии.

Я отдавал сборной все физические и ментальные силы с дебюта в 2009 году. Пришло время почаще бывать с моей невероятной семьей и полностью сконцентрироваться на выступлениях за «Антверпен».

Очень сложное решение, но очень правильное для меня в этот момент. Хочу поблагодарить всех партнеров и тренеров сборной за незабываемые моменты, которые мы разделили друг с другом. Без вас все это не было бы возможным.

И я хотел бы обратиться к болельщикам. Вы всегда были рядом. Спасибо за поддержку. Я никогда вас не забуду», – сказал Алдервейрелд в прощальном видео.

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7 комментариев

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Джавез Тилл
Где-то вздохнул Орлов, Адрылдрейвалд 😁😁😁
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Shuller18
Там многим ветеранам пора на покой: вслед за Азаром и Тоби уже наверное хватит Вертонгену, Витцелю, ну и новую команду начинать строить
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Великий Алонсо
Страшный сон для картавых людей
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Re{FRIGE}r@toR
ГСО вошел в чат
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United
Гена сегодня бахнет
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Bolvan
После Тотенхема ушёл с радаров, хороший цз
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Антиполитпроект
Ночной кошмар Гены Орлова☻️
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