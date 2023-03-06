Защитник «Реала» Васкес разозлился из-за замены в матче с «Бетисом»: пнул по скамейке, швырнул куртку

разозлился из-за того, что был заменен в матче с « » (0:0) в Ла Лиге.

Защитник « » покинул поле на 59-й минуте и был настолько разгневан, что пнул по скамейке запасных мадридцев.

Секундами позже, после того как администратор клуба передал ему куртку, Васкес махнул ею со всей силы о скамейку.

У футболиста дефицит игровой практики в «Реале». В текущем сезоне Ла Лиги Васкес провел лишь 12 матчей, забив 2 гола. Подробнее его статистика – здесь.

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