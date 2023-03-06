Защитник «Реала» Васкес разозлился из-за замены в матче с «Бетисом»: пнул по скамейке, швырнул куртку

Теги Реал Мадрид Бетис Ла Лига Лукас Васкес Футбол

Лукас Васкес разозлился из-за того, что был заменен в матче с «Бетисом» (0:0) в Ла Лиге.

Защитник «Реала» покинул поле на 59-й минуте и был настолько разгневан, что пнул по скамейке запасных мадридцев.

Секундами позже, после того как администратор клуба передал ему куртку, Васкес махнул ею со всей силы о скамейку.

У футболиста дефицит игровой практики в «Реале». В текущем сезоне Ла Лиги Васкес провел лишь 12 матчей, забив 2 гола. Подробнее его статистика – здесь.

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17 комментариев

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Harut Hovsepyan
Ответ Berekella 999
Неуважение к реалу проявил
Какое неуважение? Разозлился из-за своей плохой игры, имеет право. Ну пнул один стул, и что? Зато видно, что человеку не пофиг, как некоторым.
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Harut Hovsepyan
Ответ dr. cage
Правые дефы Реала это нечто.. 🤣🤣 Им такие авансы дали, отказавшись от Канселу в январе.. А они только расслабились.. Уже тошнит от этих пасов назад по диагонали на полуфланг.. Причем как правило на Милитао, который там бесполезен.. И ладно Васкес, полсезона из-за травмы не играл.. Но Карвахаль.. Выбешивает крайние матчи. Нужно поскорей в штрафную грузить, пока открыт, нет, он чего то ждёт стоит.. Дожидается, когда защитник его накрывает и хренак в него мячом.. Либо назад в неудобные позиции мяч скинет и радуется.. Думаю, что напрасно Одриосоле даже шансика не дали.. Летом придётся полбюджета потратить на латералей. Ставка на доверие нынешним не оправдалась полностью. Полностью.
А на кого грузить то? Бензема плотно опекают оба ЦЗ, на Вини и Родриго, чтоли? Навесы не сработают, остаются прострелы и пасы вразрез, а для этого нужны правильные забегания от форвардов. А когда их нет, то понятно, почему он назад отдает.

Другое дело, что дрибблинг не удается, если хотя бы одного пройти, можно будет найти куда ткнуть мяч под удар. А так ... 🤷🏻‍♂️
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dr. cage
Ответ MVL
Кому там грузить? единственный цф пасется где-то рядом с Винисиусом.
Вчера последние 10 минут 2-3 человека постоянно тусило в штрафной.. И Бенз, и Родриго, и Альваро.. Но Карвахаль предпочитал пасоваться в центре поля или лупить мячом в защитников..
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MVL
Ответ dr. cage
Правые дефы Реала это нечто.. 🤣🤣 Им такие авансы дали, отказавшись от Канселу в январе.. А они только расслабились.. Уже тошнит от этих пасов назад по диагонали на полуфланг.. Причем как правило на Милитао, который там бесполезен.. И ладно Васкес, полсезона из-за травмы не играл.. Но Карвахаль.. Выбешивает крайние матчи. Нужно поскорей в штрафную грузить, пока открыт, нет, он чего то ждёт стоит.. Дожидается, когда защитник его накрывает и хренак в него мячом.. Либо назад в неудобные позиции мяч скинет и радуется.. Думаю, что напрасно Одриосоле даже шансика не дали.. Летом придётся полбюджета потратить на латералей. Ставка на доверие нынешним не оправдалась полностью. Полностью.
Кому там грузить? единственный цф пасется где-то рядом с Винисиусом.
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Tyrone Woodley
Вчера на его место вышел Карвахаль и за него как проклятый бегал бедняжка Вальверде единственный наряду с Куртуа и Камавингой к которым нет претензий.
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Tyrone Woodley
Никогда не был поклонником таланта Васкеса, но если сравнивать правый фланг при нём и Карвахаль/Начо это мега быстрый и лютый топ.
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Vlad
Ответ Марков Борис
Вот как по мне...Да хрен с этой Ла Лигой... у Реала непростой тоже период...совесть имейте все..я вот за Барсу болею ...но нельзя все время выигрывать... Даже Реалу... Главное пусть ЛЧ выигрывают..за Испанию..
ЛЧ- это стихия, в которой Реал чувствует себя свободно. Да и ЛЧ без Реала, тоже что то не то.
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Tyrone Woodley
Ответ vjp6cmm2f9
Куртуа сделал чудо сейф чтоб спрятать бившую девушку Де Брюйне👍🏼
Бившую в плане домашнего насилия?
+3
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+3
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Vlad
Ответ Berekella 999
Неуважение к реалу проявил
Может ему клуб сменить? Куда податься?
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vjp6cmm2f9
Ответ Рустам Микогазиев
сейф?
Куртуа сделал чудо сейф чтоб спрятать бившую девушку Де Брюйне👍🏼
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Рустам Микогазиев
Ответ Нефанатик
Может он на свой привоз разозлился. После его глухой ошибки Бетис создал самый опасный свой момент, благо Куртуа сделал чудо сейф.
сейф?
+7
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+7
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Марков Борис
Вот как по мне...Да хрен с этой Ла Лигой... у Реала непростой тоже период...совесть имейте все..я вот за Барсу болею ...но нельзя все время выигрывать... Даже Реалу... Главное пусть ЛЧ выигрывают..за Испанию..
+1
0
+1
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Нефанатик
Может он на свой привоз разозлился. После его глухой ошибки Бетис создал самый опасный свой момент, благо Куртуа сделал чудо сейф.
+1
0
+1
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dr. cage
Правые дефы Реала это нечто.. 🤣🤣

Им такие авансы дали, отказавшись от Канселу в январе.. А они только расслабились..

Уже тошнит от этих пасов назад по диагонали на полуфланг.. Причем как правило на Милитао, который там бесполезен.. И ладно Васкес, полсезона из-за травмы не играл.. Но Карвахаль.. Выбешивает крайние матчи. Нужно поскорей в штрафную грузить, пока открыт, нет, он чего то ждёт стоит.. Дожидается, когда защитник его накрывает и хренак в него мячом..
Либо назад в неудобные позиции мяч скинет и радуется..

Думаю, что напрасно Одриосоле даже шансика не дали..
Летом придётся полбюджета потратить на латералей. Ставка на доверие нынешним не оправдалась полностью. Полностью.
+6
-2
+4
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ConorNite
Тренеру все же виднее. Особенно такому великому, как Карло. Но и Лукаса можно понять. Трудолюбивый игрок, который получает мало игровой практики. Его гнев говорит о том, что ему не все равно на недавние неудачи
+1
0
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Гамаль Хайдаров
Весна пришла в Барселону, а вместе с ней и +9
+4
-4
0
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Berekella 999
Неуважение к реалу проявил
+3
-2
+1
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