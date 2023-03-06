Защитник «Реала» Васкес разозлился из-за замены в матче с «Бетисом»: пнул по скамейке, швырнул куртку
Лукас Васкес разозлился из-за того, что был заменен в матче с «Бетисом» (0:0) в Ла Лиге.
Защитник «Реала» покинул поле на 59-й минуте и был настолько разгневан, что пнул по скамейке запасных мадридцев.
Секундами позже, после того как администратор клуба передал ему куртку, Васкес махнул ею со всей силы о скамейку.
У футболиста дефицит игровой практики в «Реале». В текущем сезоне Ла Лиги Васкес провел лишь 12 матчей, забив 2 гола. Подробнее его статистика – здесь.
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Другое дело, что дрибблинг не удается, если хотя бы одного пройти, можно будет найти куда ткнуть мяч под удар. А так ... 🤷🏻♂️
Им такие авансы дали, отказавшись от Канселу в январе.. А они только расслабились..
Уже тошнит от этих пасов назад по диагонали на полуфланг.. Причем как правило на Милитао, который там бесполезен.. И ладно Васкес, полсезона из-за травмы не играл.. Но Карвахаль.. Выбешивает крайние матчи. Нужно поскорей в штрафную грузить, пока открыт, нет, он чего то ждёт стоит.. Дожидается, когда защитник его накрывает и хренак в него мячом..
Либо назад в неудобные позиции мяч скинет и радуется..
Думаю, что напрасно Одриосоле даже шансика не дали..
Летом придётся полбюджета потратить на латералей. Ставка на доверие нынешним не оправдалась полностью. Полностью.