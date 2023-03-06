«МЮ» пропустил 7 голов от «Ливерпуля», ЦСКА уступил «Сочи», победы Петросян и Гуменника на Гран-при России, Ферстаппен выиграл в Бахрейне, Милонов хочет отменить Fan ID и другие новости

1. В главном матче выходных «Ливерпуль» растерзал «Ман Юнайтед» на «Энфилде» – 7:0! Гакпо, Нуньес и Салах сделали по дублю, еще один мяч забил Фирмино. 0:7 – крупнейшее поражение «МЮ» за 92 года и худшее в истории клуба в АПЛ. А Мо Салах стал лучшим бомбардиром «Ливерпуля» в АПЛ со 129 голами, обойдя Робби Фаулера.

2. В Мир РПЛ ЦСКА влетел «Сочи» (0:2) на выезде, гол Тюкавина на 91-й минуте принес «Динамо» победу над «Крыльями Советов» (1:0), а арбитр Иван Сиденков отменил три гола. Благодаря голу 39-летнего Лебеденко «Торпедо» взял очко с «Краснодаром» (2:2). Лебеденко теперь самый возрастной автор гола в истории чемпионата России!

На матче «Динамо» и «Крыльев» с Fan ID было 4 943 зрителя – это худшая посещаемость москвичей в сезоне.

3. Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что готовит инициативу об отмене Fan ID. Пишут, что в понедельник он направит обращение к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину об отмене карты болельщика.

4. Аделия Петросян выиграла финал Гран-при России по фигурному катанию, Валиева – 2-я, Туктамышева – 3-я, Акатьева – 4-я. Петр Гуменник победил в состязаниях мужчин, Алиев – 2-й, Кондратюк – 3-й, Семененко – 4-й. Соревнования пар выиграли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, опередив Мишину и Галлямова на 0,73 балла, Тарасова и Морозов – 3-и.

5. Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл первую гонку «Формулы-1» сезона-2023 – Гран-при Бахрейна. Фернандо Алонсо финишировал третьим и завоевал 99-й подиум в «Ф-1» в первой гонке за «Астон Мартин». Шарль Леклер сошел с дистанции из-за поломки болида.

6. В Ла Лиге «Барселона» одолела «Валенсию» (1:0), хотя Ферран Торрес не забил пенальти, а Рональда Араухо удалили. «Реал» не сумел забить «Бетису» (0:0), так что теперь отрыв «Барсы» от мадридцев составляет 9 очков.

7. Кубок Гагарина. СКА победил минское «Динамо» в гостях, «Нефтехимик» уступил «Ак Барсу», «Адмирал» одолел «Салават» в овертайме.

8. Норвежский лыжник Пол Гульберг выиграл классический масс-старт на 50 км на ЧМ в Планице, Клэбо – 2-й, Поромаа – 3-й, Нисканен – 6-й.

9. НХЛ. 22-й гол Андрея Свечникова в сезоне помог «Каролине» разгромить «Тампу» (6:0), Иван Барбашев сделал дубль в матче с «Монреалем» (4:3), забросив первые шайбы за «Вегас». Другие результаты – здесь.

10. Александр Большунов выиграл классический масс-старт на 50 км на турнире «Чемпионские высоты» в Малиновке, Червоткин – 2-й, Устюгов – 3-й.

11. В АПЛ могут ввести лимит на легионеров. Футбольная ассоциация Англии обеспокоена, что англичан в лиге становится меньше.

12. НБА. «Финикс» обыграл «Даллас», «Лейкерс» победили «Голден Стэйт». Остальные результаты – здесь.

13. В Серии А «Ювентус» проиграл «Роме» (0:1). Мойзе Кина удалили через 40 секунд после выхода на поле: он пнул игрока соперника. «Интер» победил «Лечче» (2:0) благодаря голам Мхитаряна и Лаутаро.

14. Леонид Слуцкий и Денис Казанский будут вести на Первом канале программу «На футболе» – об итогах каждого тура РПЛ.

15. Франция одержала победу в смешанной эстафете на Кубке мира по биатлону, Швеция – 2-я, Норвегия – 3-я. Норвежские биатлонисты Марте Ульсбю-Ройселанн и Ветле Шостад Кристиансен выиграли сингл-микст, Басерга и Хартвег – 2-е, Бендика и Расторгуев – 3-и.

Чешским биатлонисткам вручили медали Сочи-2014 после дисквалификации сборной России.

16. 72% французов выступают за допуск российских спортсменов на Олимпиаду-2024 в Париже, согласно исследованию Odoxa.

17. Криштиану Роналду отправил самолет с гуманитарной помощью жертвам землетрясений в Турции и Сирии.

Цитаты дня.

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«Про Дзюбу будут говорить как про Стрельцова, Симоняна, Аршавина. Это золотой фонд нашего футбола». Борис Игнатьев о форварде «Локо»

Тен Хаг о 0:7 от «Ливерпуля»: «Это было непрофессионально, «МЮ» не играл как команда. Я очень зол. Это проверка реальностью»

Депутат Терюшков о посещаемости с Fan ID: «РПЛ в шаге от отмены российского футбола: и назад в безоблачный январь 2022-го не получается, и вперед сани не едут»

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