Кубок мира. Ульсбю-Ройселанн и Кристиансен, Шевалье-Буше и Гигонна, Хаузер и Эдер выступят в сингл-миксте

5 марта на этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место пройдет сингл-микст.

мира по биатлону-2022/23

7-й этап

Нове-Место, Чехия

Сингл-микст

Начало – 17.15 по московскому времени, прямая трансляция – Eurovision Sports.

Старт-лист

1. Норвегия ( , )

2. Франция ( , )

3. Швейцария (Эми Басерга, Никлас Хартвег)

4. Финляндия (Суви Минккинен, Теро Сеппяля)

5. Австрия (Лиза Тереза Хаузер, Симон Эдер)

6. США (Джоанна Рид, Шон Доэрти)

7. Украина (Анастасия Меркушина, Богдан Цымбал)

10. Швеция (Муна Брурссон, Йеспер Нелин)

13. Германия (Ханна Кебингер, Роман Реес)

24. Латвия (Байба Бендика, Андрей Расторгуев)