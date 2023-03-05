Чешским биатлонисткам вручили медали Сочи-2014 после дисквалификации сборной России

Чешским биатлонисткам вручили медали Сочи-2014 после дисквалификации россиянок.

На зимних Играх-2014 Ева Пускарчикова, , и бежали женскую эстафету за сборную Чехии, став четвертыми.

Но в 2022 году Международный олимпийский комитет (МОК) перераспределил награды с учетом аннулированных результатов , которая в была серебряным призером эстафеты в составе российской команды.

Пускарчикова, Соукалова, Ландова и Виткова получили бронзовые медали Сочи-2014 на торжественной церемонии, которая прошла на этапе Кубка мира в Нове Место.

«Эти девушки принадлежат к поколению, благодаря которому вся Чехия теперь смотрит биатлон. Девять лет назад на Олимпийских играх в Сочи наша сборная по биатлону завоевала в общей сложности шесть медалей.

Последнюю получили только через девять лет из-за российского допинга. Команда в составе Евы Пускарчиковой, Габриэлы Соукаловой, Йитки Ландовой и Вероники Витковой получила медали на глазах у 27 000 зрителей на гонках Кубка мира на арене Высочина. Справедливость восторжествовала», – сообщил НОК Чехии.

Яна Романова: «Возвращать медаль Сочи-2014 у меня желания нет. Кто-то может считать, что ее отняли заслуженно, но в Зайцевой я уверена больше, чем в себе»