Чешским биатлонисткам вручили медали Сочи-2014 после дисквалификации сборной России

Теги Ольга Зайцева Сочи-2014 Кубок мира по биатлону сборная России жен допинг Вероника Виткова сборная Чехии жен Габриэла Соукалова Ева Пускарчикова Йитка Ландова НОК Чехии Биатлон

Чешским биатлонисткам вручили медали Сочи-2014 после дисквалификации россиянок.

На зимних Играх-2014 Ева Пускарчикова, Габриэла Соукалова, Йитка Ландова и Вероника Виткова бежали женскую эстафету за сборную Чехии, став четвертыми.

Но в 2022 году Международный олимпийский комитет (МОК) перераспределил награды с учетом аннулированных результатов Ольги Зайцевой, которая в Сочи-2014 была серебряным призером эстафеты в составе российской команды.

Пускарчикова, Соукалова, Ландова и Виткова получили бронзовые медали Сочи-2014 на торжественной церемонии, которая прошла на этапе Кубка мира в Нове Место.

«Эти девушки принадлежат к поколению, благодаря которому вся Чехия теперь смотрит биатлон. Девять лет назад на Олимпийских играх в Сочи наша сборная по биатлону завоевала в общей сложности шесть медалей.

Последнюю получили только через девять лет из-за российского допинга. Команда в составе Евы Пускарчиковой, Габриэлы Соукаловой, Йитки Ландовой и Вероники Витковой получила медали на глазах у 27 000 зрителей на гонках Кубка мира на арене Высочина. Справедливость восторжествовала», – сообщил НОК Чехии.

Яна Романова: «Возвращать медаль Сочи-2014 у меня желания нет. Кто-то может считать, что ее отняли заслуженно, но в Зайцевой я уверена больше, чем в себе»

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32 комментария

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алексей любовь
Умнички, наши славянки!
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Погладь быка
Ответ PolarBear
Представляю, если норвежцев после откровения тренера о 70%, принимающих допинг, лишить медалей, сколько стран получат тонны медалей
Ну например, Динаре вернут ее заслуженный БХГ 2022.
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Зубы Дзюбы
Ответ fewral
А, у них бронза. Тогда, кто второй.
Не так важно. Первые - главные страдальцы мира
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Фан Рубина
В принципе, вся Чехия в этом. Ей всегда кто-то что-то отбирал у других и вручал.
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fewral
Ответ Зубы Дзюбы
Наши 2. Чехи 4е
А, у них бронза. Тогда, кто второй.
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зачем вообще эти полумеры - сказали бы что за последние 50 лет все медали русских не законны и отменили бы все награды русских и вручили бы их своим спортсменам)
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Алекс Я
Ответ ZdenekTheMAn
Отличные новости с утра.
Похмелился
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Vasily Ivanov
Ответ PolarBear
Через каких то 50 лет выяснится, что Россия вообще ни одной медали не завоевала на своей самой успешной Олимпиаде в Сочи. Самое смешное в этих гиенах западного мира, что они отнимают места только у тех, кто завоевал именно медали, а тех, кто занимал скажем 15 или какие нибудь 33, пятидесятые места, не трогают. Или тех же хоккеистов России не тревожат.
Так они допинг -тесты не сдают в обязательном порядке ...эти 15-е или 33-е....и если ты занял 15 или 33 -е место ,всем будет по барабану чем ты там накачался /надышался , по большому счету....
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Погладь быка
Гратулире! Зайка поздравила?
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Vasily Ivanov
Ответ Владимир Шешко
вот вам и Зайка.
Зайка -облезайка....
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Зубы Дзюбы
Зато Ройселан и Бё чистейшие). С лошадиным здоровьем просто
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Рамазан Сарвардинов
какой допинг, не было допинга , чешки не заслужили медаль, а россиянки заслужили эту серебряную медаль
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Зубы Дзюбы
Ответ PolarBear
Через каких то 50 лет выяснится, что Россия вообще ни одной медали не завоевала на своей самой успешной Олимпиаде в Сочи. Самое смешное в этих гиенах западного мира, что они отнимают места только у тех, кто завоевал именно медали, а тех, кто занимал скажем 15 или какие нибудь 33, пятидесятые места, не трогают. Или тех же хоккеистов России не тревожат.
Была же статистика по пробам биатлонистов, где наших проверяли условно в несколько раз чаще чем немцев
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PolarBear
Через каких то 50 лет выяснится, что Россия вообще ни одной медали не завоевала на своей самой успешной Олимпиаде в Сочи. Самое смешное в этих гиенах западного мира, что они отнимают места только у тех, кто завоевал именно медали, а тех, кто занимал скажем 15 или какие нибудь 33, пятидесятые места, не трогают. Или тех же хоккеистов России не тревожат.
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Зубы Дзюбы
Ответ fewral
А третий кто стал, наши?
Наши 2. Чехи 4е
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Зубы Дзюбы
Ответ Владимир Шешко
вот вам и Зайка.
А что зайка? Допинг то где? Не коим образом не оправдываю её (судя по всему косяк есть), но и других то не сказать чтобы тщательно проверяли
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Сергей Кот
Ответ Ярик01
Лучше когда-нибудь, чем никогда.
абсолютно ничем не лучше. весь цимес этой медали-это стоять на подиуме. а сейчас-всем на..рать. чисто строчка в новостях.
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JL JL
Закономерно.
А заяц выскочит скоро с длинной методичкой. По другому поводу.
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PolarBear
У России, где не ждали,
Вновь медали отобрали.
Когда начнёте, твою мать,
У норвежцев отнимать?
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PolarBear
Представляю, если норвежцев после откровения тренера о 70%, принимающих допинг, лишить медалей, сколько стран получат тонны медалей
+17
-8
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Alestern
Ладно, пусть так.. Ну а теперь когда лишат медалей (за многие олимпиады и чемпионаты мира) норвежцев-астматиков (допингистов), коих в сборной более 70 процентов?!.. здесь когда справедливость будет торжествовать?... ах да... это же совсем другое... забыл )..
+29
-16
+13
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fewral
А третий кто стал, наши?
0
-2
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Влад Кокорин
Справедливость есть 👍👍👍, а любители чего то запрещенного, сейчас соревнуются сами с собой, там им и место…:
+11
-10
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ZdenekTheMAn
Отличные новости с утра.
+6
-9
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Андрей Балабаев
Особенно "чистая" какая-токалова
+14
-13
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