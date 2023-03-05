72% французов выступают за допуск российских спортсменов на Олимпиаду-2024 в Париже.

72% французов выступают за допуск российских спортсменов на Олимпиаду-2024 в .

Об этом сообщает L’Équipe со ссылкой на исследование Odoxa.

28% опрошенных поддерживают допуск россиян под флагом России. 44% респондентов считают, что российские атлеты должны соревноваться в нейтральном статусе.

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