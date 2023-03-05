72% французов выступают за допуск российских спортсменов на Олимпиаду-2024 в Париже

Теги Олимпийская сборная России Париж-2024 Легкая атлетика

72% французов выступают за допуск российских спортсменов на Олимпиаду-2024 в Париже.

Об этом сообщает L’Équipe со ссылкой на исследование Odoxa.

28% опрошенных поддерживают допуск россиян под флагом России. 44% респондентов считают, что российские атлеты должны соревноваться в нейтральном статусе.

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69 комментариев

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Афанасия
Ответ тоторо
да все равно мимо уже Франции мы, сделайте опрос у итальянцев
У итальянцев на сайте Олимпиады раздел «биатлон» украшают фото Доротеи и Латыпова (ракурс - спина, бёдра))
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Verhovn
Ответ Maxim Vasnechov
Раньше было веселей. У него в твиттере 700 000 было, а лайков-репостов, как у девочки-журналистки с 10 тысячами. Помёту крутят подписоту.
Макс, привет. Как тебе повестка? Я не о мобилизации. А ты где, кстати?
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Valery McCane
Ответ Торт Спартак
Африканцы всегда относились хорошо к России!
да и арабский мир с нами))
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Валентин Соловьев
щас ишшо глыкну , " Марсельезу " провоплю
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Tzaichiha
Ответ Maxim Vasnechov
Это в каком мире отсутствие альтернативной информации? Поверь, все высказывания Лаврова и Пескова - вполне цитируются.
Я в курсе этой свободы из первых рук, так что не надо.
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Евгений Румкин
Здорово👍
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Verhovn
Ответ Герман Гевейлер
Сколько ни говори "халва", а как не ехали никуда, так и не поедут! ДНРиада их ждет, а не Олимпиада
А тебя полиэтиленовый мешок.
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Maxim Vasnechov
Ответ Василий Иванов
Украинец, а я думаю откуда у у Соловьева 1,5 млн подписчиков в телеге... Вы там до сих пор не пропускаете его выпуски?)
Раньше было веселей. У него в твиттере 700 000 было, а лайков-репостов, как у девочки-журналистки с 10 тысячами.
Помёту крутят подписоту.
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Maxim Vasnechov
Да как-бы, изначально французы не против были. Под нейтральным флагом - вперёд, если не относишься к силовым структурам, и с зеткой не бегал.
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Maxim Vasnechov
Ответ Tzaichiha
И это с полным отсутствием альтернативной информации в СМИ. Можно представить, какие цифры были бы при наличии свободы слова и информации. Тут уж украинцам пришлось понервничать, сколько бы процентов было бы против их участия.
Это в каком мире отсутствие альтернативной информации? Поверь, все высказывания Лаврова и Пескова - вполне цитируются.
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Verhovn
Ответ Мыкола
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ЦИПСОшники спят, наверное. 🤣
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Герман Гевейлер
Сколько ни говори "халва", а как не ехали никуда, так и не поедут! ДНРиада их ждет, а не Олимпиада
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Verhovn
Ответ fbd
А население Франции напрямую участвует в голосовании о допуске? Или к чему ты поплакал про демократию?
А при чём тут народонаселение Франции? Его, в этот момент, заботят другие вещи. И это даже не Украина. Ты в лужу пукнул.
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Мыкола
Ответ Василий Иванов
Украинец, а я думаю откуда у у Соловьева 1,5 млн подписчиков в телеге... Вы там до сих пор не пропускаете его выпуски?)
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Tzaichiha
И это с полным отсутствием альтернативной информации в СМИ. Можно представить, какие цифры были бы при наличии свободы слова и информации. Тут уж украинцам пришлось понервничать, сколько бы процентов было бы против их участия.
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Pb-SE
Ответ Фут.Боль
Молодец Французов! Имя странноватое только.
В честь дедушки назвали, который прожил 72 года.
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Мыкола
Ответ David Aprasidze
72 % французов и 102% болгар
И только один apseridze против)))
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fbd
Ответ Verhovn
Там, где за участие голосуют. Читать умеете и анализировать прочитанное?
А население Франции напрямую участвует в голосовании о допуске? Или к чему ты поплакал про демократию?
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Verhovn
Ответ fbd
Где там? Бан от МОК, в который входят еще куча федераций.
Там, где за участие голосуют. Читать умеете и анализировать прочитанное?
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Iuliia Timofeyeva
Африка, спасибо за вашу поддержку!
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fbd
Ответ Verhovn
Там же демократия. Вроде, как говорят..
Где там? Бан от МОК, в который входят еще куча федераций.
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Verhovn
Ответ Мыкола
Возвращение только с флагом и гимном
Правильно Мыкола. Хватит унижений.
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Василий Иванов
Ответ Илья Савчук
На шоу соловья уже "эксперты" потекли с этой новости?
Украинец, а я думаю откуда у у Соловьева 1,5 млн подписчиков в телеге... Вы там до сих пор не пропускаете его выпуски?)
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Мыкола
Возвращение только с флагом и гимном
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Gepard_GRIN
Ответ Елена Ковалёва
А Чемпионы Франции по фигурному катанию Ковалёвы.. Не смотрели? Ну у вас хоккей ..
Молодцы, Ковалёвы. Наши люди в Сан-Ремо.
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