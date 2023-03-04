Кубок мира. Смешанная эстафета. Виттоцци и Вирер побегут за Италию, Самуэльссон и Понсилуома за Швецию, Тандревольд и Дале за Норвегию

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5 марта на этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место пройдет смешанная эстафета.

Кубок мира по биатлону-2022/23

7-й этап

Нове-Место, Чехия

Смешанная эстафета

Начало – 13.30 по московскому времени, прямая трансляцияEurovision Sports.

Старт-лист

1. Франция (Лу Жанмонно, Каролин Коломбо, Эрик Перро, Фабьен Клод)

2. Италия (Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Дидье Бьона, Томмазо Джакомель)

3. Швеция (Анна Магнуссон, Ханна Оберг, Мартин Понсилуома, Себастьян Самуэльссон)

4. Швейцария (Элиза Гаспарин, Лена Хекки-Гросс, Себастьян Штальдер, Серафин Вистнер)

5. Германия (Янина Хеттих-Вальц, Ванесса Фойгт, Филипп Наврат, Бенедикт Долль)

6. Норвегия (Каролине Кноттен, Ингрид Ланмарк Тандревольд, Йоханнес Дале, Эндре Стремсхайм)

7. Чехия (Тереза Воборникова, Маркета Давидова, Михал Крчмарж, Томаш Микишка)

Дата проведения
5 марта, 13.30
Онлайн гонки

Этап 7, Нове Место, Чехия. Эстафета

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