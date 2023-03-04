Хавбек «Ахмата» Садулаев дисквалифицирован на 2 матча Кубка России (один условно) за оскорбительный жест в игре с «Уфой»
Глава КДК РФС сообщил о дисквалификации Лечи Садулаева.
Хавбек «Ахмата» наказан по итогам матча 1/4 финала Фонбет Кубка России против «Уфы» (2:1).
«Эпизод с оскорбительным жестом попал в трансляцию. Все четыре судьи написали, что они не видели этот жест. К ВАР мы не обращались, потому что его не было.
На заседание был приглашен Садулаев. Он пояснил, что показал жест Ушахину, футболисту «Уфы», в ответ на оскорбительные слова. Садулаев на заседании принес извинения, также он сказал, что футболисты извинились друг перед другом в перерыве матча.
Мы приняли следующее решение: за оскорбительное поведение по отношению игрока дисквалифицировать Садулаева на 2 матча Кубка России, один условно, штраф 50 тысяч, установить Садулаеву испытательный срок до 31 декабря 2023 года», – сказал Артур Григорьянц.
Месси против Боатенга, гол Роналду через себя, дальний удар Златана – вспомните легендарные голы топ-игроков
Комментарии