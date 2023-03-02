Министр спорта ДНР объявил о создании футбольной академии для детей из ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона

В России создана футбольная академия для детей из ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона.

«Мы с удовольствием вливаемся в спортивную семью Российской Федерации. Будем стараться как можно быстрее адаптироваться к тем реалиям, в которых находится российских спорт.

Одно из таких прекрасных начинаний – то, что при помощи Министерства спорта РФ была открыта позиция и создана академия футбола для юных футболистов с новых территорий. На сегодняшний день в этой программе участвуют 27 спортсменов.

Два тренера полностью находятся на обеспечении Министерства спорта в городе Феодосии, на прекрасных, наверное, лучших футбольных базах Крыма.

Надеемся, что наши футболисты вместе с крымскими игроками подтянутся, потому что, скажем честно, в Донецке, Горловке, Макеевке нет возможности тренироваться», – сообщил министр молодежи, спорта и туризма ДНР Александр Громаков.

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