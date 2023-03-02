Министр спорта ДНР объявил о создании футбольной академии для детей из ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона
В России создана футбольная академия для детей из ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона.
«Мы с удовольствием вливаемся в спортивную семью Российской Федерации. Будем стараться как можно быстрее адаптироваться к тем реалиям, в которых находится российских спорт.
Одно из таких прекрасных начинаний – то, что при помощи Министерства спорта РФ была открыта позиция и создана академия футбола для юных футболистов с новых территорий. На сегодняшний день в этой программе участвуют 27 спортсменов.
Два тренера полностью находятся на обеспечении Министерства спорта в городе Феодосии, на прекрасных, наверное, лучших футбольных базах Крыма.
Надеемся, что наши футболисты вместе с крымскими игроками подтянутся, потому что, скажем честно, в Донецке, Горловке, Макеевке нет возможности тренироваться», – сообщил министр молодежи, спорта и туризма ДНР Александр Громаков.
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