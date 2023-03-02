Министр спорта ДНР объявил о создании футбольной академии для детей из ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона

Теги премьер-лига Россия РФС детский футбол Министерство спорта России ТАСС Футбол

В России создана футбольная академия для детей из ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона.

«Мы с удовольствием вливаемся в спортивную семью Российской Федерации. Будем стараться как можно быстрее адаптироваться к тем реалиям, в которых находится российских спорт.

Одно из таких прекрасных начинаний – то, что при помощи Министерства спорта РФ была открыта позиция и создана академия футбола для юных футболистов с новых территорий. На сегодняшний день в этой программе участвуют 27 спортсменов.

Два тренера полностью находятся на обеспечении Министерства спорта в городе Феодосии, на прекрасных, наверное, лучших футбольных базах Крыма.

Надеемся, что наши футболисты вместе с крымскими игроками подтянутся, потому что, скажем честно, в Донецке, Горловке, Макеевке нет возможности тренироваться», – сообщил министр молодежи, спорта и туризма ДНР Александр Громаков.

Игра: вспомните известные голы Роналду, Месси и других топ-игроков и боритесь за крутые призы

7 комментариев

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Мирзоанис Якубов
И кто у этого дебила будет играть? Физические и ментальные инвалиды, сидящие без света, воды и хлеба?
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Кеша
Здорово ! Сегодня приехали детишки лет 14 в Москву из Донецка, Луганска и других городов . Симпатичные детишки , счастливые в красивых пуховиках ! Сколько несчастья выпало на них . Все детство под бомбардировками нацистов . Порошенко же сказал «Наши дети пойдут в школу , а ваши пусть сидят в подвалах». Слава Богу с нацизмом на территории несостоявшейся страны скоро будет покончено. Вчера первый леопард с польским экипажем в целости и сохранности с полным бк был захвачен музыкантами .
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Бухгалтер2021
вот это правильно..
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Влад Путман
Надо успевать распилить баблишко, а то уже керосином пахнет.
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Старый дед-пердун
Создать академию в тех регионах, где идёт ожесточенная борьба, это вообще нормально?
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Runaldos
молодцы. хорошая новость
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Gregory Chernishov
Херсона? Ну-ну 🤡
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