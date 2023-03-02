Тренер «Тоттенхэма» о вылете из Кубка Англии от «Шеффилда»: «Могу лишь извиниться перед фанатами, они заслуживают лучшего»

Теги Шеффилд Юнайтед премьер-лига Англия Кубок Англии Тоттенхэм чемпионшип Кристиан Стеллини Футбол

Тренер «Тоттенхэма» извинился за вылет из Кубка Англии от клуба из Чемпионшипа.

Лондонцы проиграли в гостях «Шеффилд Юнайтед» (0:1) в 1/8 финала.

«Когда не выигрываешь такие матчи, значит, что-то не было идеально. Сегодня нам не хватило энергии, чтобы поставить соперника в затруднительное положение.

У нас были моменты, чтобы забить самим, но теперь нам придется анализировать пропущенный гол.

Замены привнесли дополнительный импульс, но нам многое нужно улучить. Могу лишь извиниться перед фанатами за наше выступление, они заслуживают лучшего», – сказал Кристиан Стеллини.

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2 комментария

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Donald J. Trump
Это же всего лишь Тотенхем (с)
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Brigant
это зашквар!
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-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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