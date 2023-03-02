Тренер «Тоттенхэма» о вылете из Кубка Англии от «Шеффилда»: «Могу лишь извиниться перед фанатами, они заслуживают лучшего»

Тренер « » извинился за вылет из Кубка Англии от клуба из Чемпионшипа.

Лондонцы проиграли в гостях « » (0:1) в 1/8 финала.

«Когда не выигрываешь такие матчи, значит, что-то не было идеально. Сегодня нам не хватило энергии, чтобы поставить соперника в затруднительное положение.

У нас были моменты, чтобы забить самим, но теперь нам придется анализировать пропущенный гол.

Замены привнесли дополнительный импульс, но нам многое нужно улучить. Могу лишь извиниться перед фанатами за наше выступление, они заслуживают лучшего», – сказал Кристиан Стеллини.

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