Датский клуб «Исхой» отказался от матча с «Тюменью» на сборах в Турции. Футболисты приехали в неполном составе и сказали, что им запретили играть

Датский клуб «Исхой» отказался от товарищеского матча с «Тюменью».

Игра должна была состояться сегодня, 1 марта. Футболисты из Тюмени прилетели в Турцию на сборы и готовились к матчу с соперниками из 3-го дивизиона Дании. Футболисты «Исхоя» приехали в неполном составе и сказали, что им запретили играть с «Тюменью».

«Мы готовились играть, матч должен был быть в 17 часов. Соперники приехали в неполном составе и сказали, что им запретили играть с нашей командой. Что ж, заплатят существенный штраф. Чем раньше думали? Нам же придется вносить изменения в план нашей подготовки.

Впереди у нас пять товарищеских матчей. Надеемся, соперники не будут отказываться играть. Впрочем, иностранных команд среди них пока нет. Мы приехали играть, а не загорать», – сообщили в пресс-службе «Тюмени».

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