Датский клуб «Исхой» отказался от матча с «Тюменью» на сборах в Турции. Футболисты приехали в неполном составе и сказали, что им запретили играть

Теги премьер-лига Россия товарищеские матчи (клубы) Вторая лига Тюмень Д3 Дания Футбол

Датский клуб «Исхой» отказался от товарищеского матча с «Тюменью».

Игра должна была состояться сегодня, 1 марта. Футболисты из Тюмени прилетели в Турцию на сборы и готовились к матчу с соперниками из 3-го дивизиона Дании. Футболисты «Исхоя» приехали в неполном составе и сказали, что им запретили играть с «Тюменью».

«Мы готовились играть, матч должен был быть в 17 часов. Соперники приехали в неполном составе и сказали, что им запретили играть с нашей командой. Что ж, заплатят существенный штраф. Чем раньше думали? Нам же придется вносить изменения в план нашей подготовки.

Впереди у нас пять товарищеских матчей. Надеемся, соперники не будут отказываться играть. Впрочем, иностранных команд среди них пока нет. Мы приехали играть, а не загорать», – сообщили в пресс-службе «Тюмени».

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7 комментариев

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And-Rover
А это кстати тема. Договориться с европейскими клубами о матчах. Им запрещают играть. А другая сторона получает деньги в виде компенсаций. Класс.

Тюмень получает халявные деньги. Пусть и копейки. Молодчики.
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DeltaForce
Ответ j30
европа больна
Можно поинтересоваться чем именно?!
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Inside 88 LW
Называется - на зло кондуктору куплю билет, пойду пешком.
Поздравляю Тюмень - и на сборы поехали и денег со штрафа заработали.
+4
-1
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Balt
Кретины. Эта недотравля уже задолбала. От контрольной игры с российской командой какой-то сраный Исхой точно не пострадает.
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tolstiy
эхххх свобода.... не то что у нас....
+3
-4
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Кирилл Голивец
Исхой нашел клуб-изгой
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-4
-4
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j30
европа больна
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-6
+10
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