Камоцци о Миранчуке: «Лучше остаться в «Торино». Следующий сезон станет хорошим трамплином для перехода в топ-клуб»

Теги Торино серия А Италия Алексей Миранчук Франко Камоцци Футбол

Франко Камоцци посоветовал Алексею Миранчуку остаться в «Торино».

Права на хавбека принадлежат «Аталанте».

«У Алексея все хорошо получается в «Торино». Мое мнение: лучше там и оставаться, а не возвращаться в «Аталанту». Думаю, «Торино» выкупит полузащитника. А следующий сезон станет для него хорошим трамплином для перехода в топ-клуб. Но он должен хорошо поработать, чтобы подняться в классе.

В целом надеюсь, что игра Головина и Миранчука в своих командах станет стимулом для европейских клубов, чтобы рассмотреть футболистов из чемпионата России», – сказал экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

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10 комментариев

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August Milevic
Ответ August Milevic
Пандев из дженоа
лацио*)
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August Milevic
Ответ Давид Agabekyan
Бардзальи на тот момент был чемпионом мира, Пандев сразу из чемпионата Македонии перешёл в Интер, за Белотти кучу лет охотились все гранды, а у Миранчука первый сезон в старта в Серии А
Пандев из дженоа
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August Milevic
Ответ trav
Топклуб? Зачем? Ему 28, в следующем будет 29, кому и зачем он нужен? Максимум можно перейти в команду, играющую в ЛЕ, не вижу где бы он мог играть из команд, играющих в ЛЧ. В чем вообще проблема поиграть лет 5 ближайших в Торино условном? Прекрасное место, клуб не из подвала, зп хорошая. Тем более в ближайшие лет 10-15 никто их россиян больше не будет играть на таком уровне в Европе. Надо наслаждаться игрой Миранчука и Головина пока есть возможность
Мхитарян в интере в 33
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ne ravnodushen
Ответ Momus1
В Италии масса примеров, когда в топ клуб переходят в позднем возрасте. Навскидку: Бардзальи, Пандев, Белотти
Вы перечислили изначально более звездных игроков,да ещё и разных амплуа, которые со временем все-равно сдувались. Защитника можно было не перечислять. У Алексея нет такого запаса и стартового гандикапа, поэтому "закат" случится быстрее. Дай бог,чтобы он ещё несколько лет поиграл на уровне, показываемое сейчас в Торино.
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Iuasamotu
Лучше синица в руках, чем журавль в небе. Среднему игроку, как раз место в среднем клубе средней лиги
+1
0
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ne ravnodushen
При всем уважении, у Алексея нет скорости, чтобы играть в топ-клубах. А далее возраст не даст прогрессировать. Неплохо было бы остаться на сегодняшнем уровне хотя бы года 2-3.
+3
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Давид Agabekyan
Ответ Momus1
В Италии масса примеров, когда в топ клуб переходят в позднем возрасте. Навскидку: Бардзальи, Пандев, Белотти
Бардзальи на тот момент был чемпионом мира, Пандев сразу из чемпионата Македонии перешёл в Интер, за Белотти кучу лет охотились все гранды, а у Миранчука первый сезон в старта в Серии А
+5
0
+5
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Momus1
Ответ trav
Топклуб? Зачем? Ему 28, в следующем будет 29, кому и зачем он нужен? Максимум можно перейти в команду, играющую в ЛЕ, не вижу где бы он мог играть из команд, играющих в ЛЧ. В чем вообще проблема поиграть лет 5 ближайших в Торино условном? Прекрасное место, клуб не из подвала, зп хорошая. Тем более в ближайшие лет 10-15 никто их россиян больше не будет играть на таком уровне в Европе. Надо наслаждаться игрой Миранчука и Головина пока есть возможность
В Италии масса примеров, когда в топ клуб переходят в позднем возрасте. Навскидку: Бардзальи, Пандев, Белотти
0
0
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Sarumian
Ответ trav
Топклуб? Зачем? Ему 28, в следующем будет 29, кому и зачем он нужен? Максимум можно перейти в команду, играющую в ЛЕ, не вижу где бы он мог играть из команд, играющих в ЛЧ. В чем вообще проблема поиграть лет 5 ближайших в Торино условном? Прекрасное место, клуб не из подвала, зп хорошая. Тем более в ближайшие лет 10-15 никто их россиян больше не будет играть на таком уровне в Европе. Надо наслаждаться игрой Миранчука и Головина пока есть возможность
В Италии 28 это молодой, начинающий игрок.
+1
-2
-1
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trav
Топклуб? Зачем? Ему 28, в следующем будет 29, кому и зачем он нужен? Максимум можно перейти в команду, играющую в ЛЕ, не вижу где бы он мог играть из команд, играющих в ЛЧ. В чем вообще проблема поиграть лет 5 ближайших в Торино условном? Прекрасное место, клуб не из подвала, зп хорошая. Тем более в ближайшие лет 10-15 никто их россиян больше не будет играть на таком уровне в Европе. Надо наслаждаться игрой Миранчука и Головина пока есть возможность
+11
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