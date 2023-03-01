Камоцци о Миранчуке: «Лучше остаться в «Торино». Следующий сезон станет хорошим трамплином для перехода в топ-клуб»

посоветовал Алексею Миранчуку остаться в « ».

Права на хавбека принадлежат «Аталанте».

«У Алексея все хорошо получается в «Торино». Мое мнение: лучше там и оставаться, а не возвращаться в «Аталанту». Думаю, «Торино» выкупит полузащитника. А следующий сезон станет для него хорошим трамплином для перехода в топ-клуб. Но он должен хорошо поработать, чтобы подняться в классе.

В целом надеюсь, что игра Головина и Миранчука в своих командах станет стимулом для европейских клубов, чтобы рассмотреть футболистов из чемпионата России», – сказал экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

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