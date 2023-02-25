Директор «Торино» допустил, что клуб может не отпустить Миранчука в сборную России на товарищеские матчи в марте
«Торино» может не отпустить Алексея Миранчука в сборную России на товарищеские матчи в марте.
Об этом рассказал спортивный директор клуба Давиде Ваньяти.
«Отпустим ли Миранчука в сборную на товарищеский матч? Есть вероятность, что нет.
На данный момент мы не общаемся с РФС. Когда его вызовут, тогда посмотрим, как будут обстоять дела», – сказал Ваньяти.
Не думаю, что он просто так взял и сказал об этом )
Пусть сидит он же хрустальный))
Карпин же ясно сказал, что не будет вызывать игроков из Европы на товарищеские матчи из-за трудности добираться до России в современных реалиях и просто потому, что эти товарняки им ничего не дадут.