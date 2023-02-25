Директор «Торино» допустил, что клуб может не отпустить Миранчука в сборную России на товарищеские матчи в марте

« » может не отпустить в сборную России на товарищеские матчи в марте.

Об этом рассказал спортивный директор клуба Давиде Ваньяти.

«Отпустим ли Миранчука в сборную на товарищеский матч? Есть вероятность, что нет.

На данный момент мы не общаемся с РФС. Когда его вызовут, тогда посмотрим, как будут обстоять дела», – сказал Ваньяти.