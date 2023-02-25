Директор «Торино» допустил, что клуб может не отпустить Миранчука в сборную России на товарищеские матчи в марте

Теги Торино серия А Италия Сборная России по футболу товарищеские матчи (сборные) Алексей Миранчук Давиде Ваньетти Футбол

«Торино» может не отпустить Алексея Миранчука в сборную России на товарищеские матчи в марте.

Об этом рассказал спортивный директор клуба Давиде Ваньяти.

«Отпустим ли Миранчука в сборную на товарищеский матч? Есть вероятность, что нет.

На данный момент мы не общаемся с РФС. Когда его вызовут, тогда посмотрим, как будут обстоять дела», – сказал Ваньяти.

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14 комментариев

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Under
Ответ Михаил1970
А из Ростова всех отпустят? Матчи товарищеские, клубы имеют право придержать игроков (да и тренеров наверное)
разве могут?
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Кирилл
Ответ Жирный Лукаку
В Италии смотрят интервью Карпина? Да ещё и на ютубе?
Если вы посмотрите новость в источнике, то там написано, что спортивный директор Торино заявил это в беседе с журналисткой Sport24.

Не думаю, что он просто так взял и сказал об этом )
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Жирный Лукаку
Ответ Кирилл
А к чему этот вопрос то вообще был руководству Торино ? Карпин же ясно сказал, что не будет вызывать игроков из Европы на товарищеские матчи из-за трудности добираться до России в современных реалиях и просто потому, что эти товарняки им ничего не дадут.
В Италии смотрят интервью Карпина? Да ещё и на ютубе?
0
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Carlos
Да и правильно
Пусть сидит он же хрустальный))
0
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Брулин
сборной России сейчас без разницы
0
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zhukas58
Вроде же Карпин говорил, что игроков из Европы вызывать на эти матчи не будет, что логично
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Злодей Спб
Ну, так-то и Зениту нет смысла отпускать игроков на товарняки. Пускай Валера молодежь и игроков ФНЛ просматривает на перспективу. Уровень игроков основы Зенита известен - нефиг их дёргать в Сбродную и подвергать риску травмы.
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-3
-3
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Фарит Абдрашитов
Ниче, эту потерю мы перенесём, у нас теперь Малкин и Клавдио есть.
+1
-1
0
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NOOhr
А то еще служить отправят, как того хоккейного вратаря…
+2
-2
0
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poolshh
А с кем играют? А Миранчук горит желанием сыграть?
+1
0
+1
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Михаил1970
А из Ростова всех отпустят? Матчи товарищеские, клубы имеют право придержать игроков (да и тренеров наверное)
+1
-1
0
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Кирилл
А к чему этот вопрос то вообще был руководству Торино ?

Карпин же ясно сказал, что не будет вызывать игроков из Европы на товарищеские матчи из-за трудности добираться до России в современных реалиях и просто потому, что эти товарняки им ничего не дадут.
+19
-1
+18
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Вечно Молодой
Россия для русских)))
+2
-10
-8
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Кирилл Голивец
Ну всем известны его возможности. Не нужны Леше товарищеские матчи за сборную сейчас.
+29
-2
+27
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