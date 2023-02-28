Фекир выбыл до конца сезона. Он порвал «кресты» на левом колене – в 2015-м он получил аналогичную травму правой ноги

Теги Бетис Ла Лига травмы Набиль Фекир Футбол

Набиль Фекир пропустит остаток сезона.

Полузащитник «Бетиса» почувствовал дискомфорт в колене после матча Ла Лиги с «Эльче» в прошлую пятницу. По результатам медицинских тестов у Фекира выявили травму передней крестообразной связки левого колена. В ближайшие дни игрок перенесет операцию.

Для Фекира это вторая травма крестообразной связки в карьере – в 2015 году он получил аналогичную травму на правом колене в товарищеском матче сборной Франции против Португалии.

В нынешнем сезоне Фекир провел 15 матчей за «Бетис» в Ла Лиге, забил 2 гола и отдал 2 ассиста. Его статистику смотрите здесь.

3 комментария

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melmi
Жаль , хороший игрок. Да и Бетис за топ 4 сейчас борется . Большая потеря.
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xbfy7wncvc
Обидно что такой топарь получает вторую такую травму. После первых крестов он на второй сезон вернул лионовскую форму и кошмарил всех за Бетис. Прошлым летом им интересовались топ-клубы. Был шанс на последний заход, но судьба готовит нам пути иначе. К сожалению, не вернется он больше на прежний уровень так как травма в одном и том же месте(
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Yuri Ten
Карьера окончательно закончена
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