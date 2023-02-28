Фекир выбыл до конца сезона. Он порвал «кресты» на левом колене – в 2015-м он получил аналогичную травму правой ноги

пропустит остаток сезона.

Полузащитник « » почувствовал дискомфорт в колене после матча с «Эльче» в прошлую пятницу. По результатам медицинских тестов у Фекира выявили травму передней крестообразной связки левого колена. В ближайшие дни игрок перенесет операцию.

Для Фекира это вторая травма крестообразной связки в карьере – в 2015 году он получил аналогичную травму на правом колене в товарищеском матче сборной Франции против Португалии.

В нынешнем сезоне Фекир провел 15 матчей за «Бетис» в Ла Лиге, забил 2 гола и отдал 2 ассиста. Его статистику смотрите здесь.