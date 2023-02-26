Глава «Зенита» Илюхина: «Хотим, чтобы «Флагшток» стал визитной карточкой Петербурга – будет самый большой каток в мире. Уже сейчас «Газпром Арена» – место притяжения горожан»

В « » оценили привлекательность общественного пространства «Флагшток» у арены клуба.

– Мы соскучились по футболу, был большой перерыв. Уверенная победа самой популярной команды страны [над «Волгой»]. Ребята молодцы, отличная игра. Бодрый, уверенный футбол, особенно для такой погоды.

– Вчера на сайте клуба появилось интервью главного болельщика «Зенита» . Взяли его, судя по всему, в тот момент, когда глава « » катался на катке «Флагшток» рядом со стадионом «Газпром Арена». Вы что, хотите там сделать открытую студию?

– Вчерашняя встреча произошла абсолютно случайно. Но идея открытой студии оригинальная. Подумаем. Сейчас общественное пространство «Флагшток» рядом со стадионом развивается полным ходом.

– Расскажите подробнее. Каким видите его дальнейшее развитие?

– Существующий сейчас каток, который уже полюбился петербуржцам, мы планируем увеличить до 22,5 тысяч квадратных метров. Это будет самый большой каток в мире, да еще и с шикарным видом на залив.

Мало того, сделаем круглосуточный открытый бассейн с подогреваемой водой как для взрослых, так и для детей – отдыха всей семьей.

В летнее время оборудуем благоустроенный пляж, сделаем прогулочный терренкур, роликовые и велосипедные дорожки, которые соединят «Газпром Арену» и «Лахта Центр».

Вся прилегающая парковая зона также будет развиваться и благоустраиваться. Уже сейчас «Газпром Арена» и «Флагшток» являются спортивно-развлекательным кластером города, местом притяжения болельщиков, горожан и гостей города. Здесь же реализуется проект экогалереи с концепцией «Лето круглый год» и стоянка-музей реплики первого российского линкора «Полтава», участие в проектировании и строительстве которого принимал сам Петр 1.

Хотим, чтобы это пространство стало новой визитной карточкой города. В общем, у нас большие планы на развитие территории рядом со стадионом, – сказала председатель совета директоров «Зенита» .