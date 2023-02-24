«Пенальти – это не футбол, а лотерея и отдельный способ определения результата. Даже Марадона промахивался с точки». Тренер «Ренна» Женезьо о поражении от «Шахтера» в ЛЕ

Тренер « » подвел итоги матча с « ».

Французский клуб вылетел из , уступив «Шахтеру» в ответном матче раунда плей-офф в серии пенальти – 4:5.

– Проанализируйте по горячим следам игру против «Шахтера».

– Нам не хватило эффективности в атаке, хотя в первые 15 минут все было нормально. Мы создавали моменты, но в определенных ситуациях нам не хватало техники и агрессивности, чтобы доминировать. Действительно, мы держали игру под контролем, забили свой гол и перевели игру в овертайм. Повторюсь: порой жизнь бывает жестокой, а пенальти – это рулетка.

– Пенальти – не только лотерея, но и проверка на технику.

– Согласен, но после такого количества игрового времени под давлением результата пенальти – не просто упражнение на технику. Даже Марадона промахивался с точки.

– Пенальти – это игры разума?

– Да, для меня футбол – это то, что ты делаешь на поле 95 минут. Нам даже повезло остаться в игре после двух промахов. И все же для меня пенальти – это не игра, а отдельный способ определения результата и лотерея. Но если говорить о матче, то, думаю, мы очень хорошо играли.

– Как выбирали тех, кто будет исполнять пенальти?

– Повторюсь: для меня пенальти – ментальное упражнение, и пробивал тот, кто был готов, – передает слова Брюно Женезьо сайт «Шахтера».

🍿 Что натворили «Шахтер» и «Ренн»! Автогол-спасение на 119-й, драма в серии пенальти – просто а-а-а!