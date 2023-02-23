Болельщик «Зенита» о фанатском батальоне «Эспаньола»: «Заменили стадионы на поле боя. Мужчина должен уметь постоять за себя. У матери сын – воин, а у жены муж»
Фанат «Зенита» рассказал о фанатском батальоне «Эспаньола».
По словам Алексея Кузнецова, получившего позывной «Бамси», в батальоне, участвующем в боевых действиях на Донбассе, служат болельщики разных клубов. Помимо военнослужащих, в подразделении есть и те, кто занимаются гуманитарной помощью.
«Ребята стараются, каждый день. Работа идет.
Есть у нас командир, самый лучший, наверное – Стас «Испанец». Собрал фанатов со всей России. Мы же все одинаковые. Заменили стадионы на поле боя.
Я просто считаю, что мужчина должен уметь постоять за себя, защитить семью: это либо в драке (Кузнецов участвовал в фанатских столкновениях – Sports.ru), либо на поле боя, какая разница, где.
У матери сын – воин. А у жены муж. Это надо принять и все. Не знаю, мне кажется, что так должно быть. Я должен быть спокоен там, зная, что у меня тыл прикрыт. Когда я знаю это, могу горы свернуть», – сказал болельщик «Зенита».
Фанатский батальон «Эспаньола» потребовал, чтобы клубы РПЛ и ФНЛ высказались об отношении к событиям на Украине: «Пора задуматься о Родине, а не о прибыли»
Матчасть учите, пожалуйста, прежде чем комментировать. От себя добавлю, что оно изначально было чуть ли не целиком конским, а не только командир. Сейчас там, судя по всей инфе, сборная солянка любителей повоевать безотносительно клубных пристрастий.
Я правильно понял, что у жены сын- муж?
Также фантики: «мы должны защищать интересы нашей страны»😎