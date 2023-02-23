Болельщик «Зенита» о фанатском батальоне «Эспаньола»: «Заменили стадионы на поле боя. Мужчина должен уметь постоять за себя. У матери сын – воин, а у жены муж»

Фанат « » рассказал о фанатском батальоне «Эспаньола».

По словам Алексея Кузнецова, получившего позывной «Бамси», в батальоне, участвующем в боевых действиях на Донбассе, служат болельщики разных клубов. Помимо военнослужащих, в подразделении есть и те, кто занимаются гуманитарной помощью.

«Ребята стараются, каждый день. Работа идет.

Есть у нас командир, самый лучший, наверное – Стас «Испанец». Собрал фанатов со всей России. Мы же все одинаковые. Заменили стадионы на поле боя.

Я просто считаю, что мужчина должен уметь постоять за себя, защитить семью: это либо в драке (Кузнецов участвовал в фанатских столкновениях – Sports.ru), либо на поле боя, какая разница, где.

У матери сын – воин. А у жены муж. Это надо принять и все. Не знаю, мне кажется, что так должно быть. Я должен быть спокоен там, зная, что у меня тыл прикрыт. Когда я знаю это, могу горы свернуть», – сказал болельщик «Зенита».

Фанатский батальон «Эспаньола» потребовал, чтобы клубы РПЛ и ФНЛ высказались об отношении к событиям на Украине: «Пора задуматься о Родине, а не о прибыли»