Болельщик «Зенита» о фанатском батальоне «Эспаньола»: «Заменили стадионы на поле боя. Мужчина должен уметь постоять за себя. У матери сын – воин, а у жены муж»

Теги Зенит премьер-лига Россия болельщики Политика Футбол

Фанат «Зенита» рассказал о фанатском батальоне «Эспаньола».

По словам Алексея Кузнецова, получившего позывной «Бамси», в батальоне, участвующем в боевых действиях на Донбассе, служат болельщики разных клубов. Помимо военнослужащих, в подразделении есть и те, кто занимаются гуманитарной помощью.

«Ребята стараются, каждый день. Работа идет.

Есть у нас командир, самый лучший, наверное – Стас «Испанец». Собрал фанатов со всей России. Мы же все одинаковые. Заменили стадионы на поле боя.

Я просто считаю, что мужчина должен уметь постоять за себя, защитить семью: это либо в драке (Кузнецов участвовал в фанатских столкновениях – Sports.ru), либо на поле боя, какая разница, где.

У матери сын – воин. А у жены муж. Это надо принять и все. Не знаю, мне кажется, что так должно быть. Я должен быть спокоен там, зная, что у меня тыл прикрыт. Когда я знаю это, могу горы свернуть», – сказал болельщик «Зенита».

Фанатский батальон «Эспаньола» потребовал, чтобы клубы РПЛ и ФНЛ высказались об отношении к событиям на Украине: «Пора задуматься о Родине, а не о прибыли»

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27 комментариев

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Romeo Yankovich
как фанат зенита может защищать семью в тысяче километров от неё на территории иного государства??? у этих балбесов вообще с логикой проблемы или прикидываются??? я вообще в шоке, что потом такие вот фанаты будут жаловаться на фан уйди. да простят меня адекватные россияне, но Россия - больная нация. это же додуматься говорить о защите родины, которую "защищают" за деньги. надеюсь такие поменьше вреда нанесут Украине и предстанут потом перед судом, за организацию и участие в боевых действиях на территории иного государства. чтоб на скамье сидел и такое ляпал.
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Tsamourlidis_mufc
Ответ wRong
Комментарий удален пользователем
Единства русских людей нет даже внутри России) раскрой глаза — элементарно русский русскому «спасибо» не скажет, когда уступишь место в транспорте или придержишь дверь) всю жизнь «моя хата с краю». В каком мире вы живете, ребята…
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Самец Верон
Ответ Влад Путман
У таких болел обычно полные карманы семечек. Это хорошо.
А у таких как ты - полная голова дерьма.
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Pb-SE
Ответ Amalfitano
Ну дык да. Такая дивизия у фашистов была. Да, это нацизм.
А Эдельвейс у России - это в честь цветка, правильно? И свастика в честь древних символов?
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p8p88
Ответ Amalfitano
Ну дык да. Такая дивизия у фашистов была. Да, это нацизм.
а так же у ФСИН имеется подразделение с таким же названием. тоже нацизм?
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wRong
Ответ Tsamourlidis_mufc
А что за идея, кстати?
Комментарий удален пользователем
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Tsamourlidis_mufc
Ответ wRong
Хоть за миллион. Если человек не готов погибнуть за свою идею, его туда не заманишь и десятью миллионами
А что за идея, кстати?
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wRong
Ответ Tsamourlidis_mufc
И не за 250 000 в месяц❤️
Хоть за миллион. Если человек не готов погибнуть за свою идею, его туда не заманишь и десятью миллионами
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Крыс Пол
Почему испанцы то, фанаты Франко?
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Romeo Yankovich
Ответ Okaka
то, что в Украине есть дивизия под названием "Эдельвейс" - это нацизм, а в России - это норма
а то, что в России есть дшрг "Русич" - это тоже другое
+1
-1
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Tsamourlidis_mufc
Ответ wRong
Ну и? Почему ты сам до сих пор не понял, что люди там не за власть воюют, и это я тебе должен разжевывать?
И не за 250 000 в месяц❤️
+3
-3
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Amalfitano
Ответ Okaka
то, что в Украине есть дивизия под названием "Эдельвейс" - это нацизм, а в России - это норма
Ну дык да. Такая дивизия у фашистов была. Да, это нацизм.
+2
-2
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wRong
Ответ Tsamourlidis_mufc
Фантики: «мы против фан айди, поэтому бойкотируем матчи и не ходим на стадион. Пусть власть услышит наши требования»😡 Также фантики: «мы должны защищать интересы нашей страны»😎
Ну и? Почему ты сам до сих пор не понял, что люди там не за власть воюют, и это я тебе должен разжевывать?
+2
-7
-5
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Jadie James
С фаном айди надеюсь?
0
-1
-1
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FNT
Ответ Совесть Черданцева
Ну это же газовые
Фанатское подразделение «Эспаньола» было сформировано на Донбассе осенью 2022 года. Его командиром является Сергей Орлов по прозвищу Испанец, бывший активист фанатской группировки ЦСКА Red-Blue Warriors.

Матчасть учите, пожалуйста, прежде чем комментировать. От себя добавлю, что оно изначально было чуть ли не целиком конским, а не только командир. Сейчас там, судя по всей инфе, сборная солянка любителей повоевать безотносительно клубных пристрастий.
+9
-1
+8
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Pb-SE
У матери сын – воин. А у жены муж.
Я правильно понял, что у жены сын- муж?
+1
-4
-3
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Schiaff1no
Ребятки в цинковых гробах так же думали
+2
-6
-4
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Влад Путман
У таких болел обычно полные карманы семечек. Это хорошо.
+3
-6
-3
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Совесть Черданцева
Ответ Tsamourlidis_mufc
Фантики: «мы против фан айди, поэтому бойкотируем матчи и не ходим на стадион. Пусть власть услышит наши требования»😡 Также фантики: «мы должны защищать интересы нашей страны»😎
Ну это же газовые
+6
-12
-6
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igls54
Это пипец, но не полный
+1
-2
-1
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Novak
Ответ Gregory Chernishov
С батальоном "Азов" только этих не перепутайте, это другое.
А этих и не надо, в качестве другого "Русич" есть.
+3
-1
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раскаявшийся жиробас
А почему Эспаньол называется, а не Волга какая-нибудь или Енисей?)
+5
-3
+2
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Шашки - любимая игра
Потом только не обижайся, воин...
+2
-3
-1
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Okaka
Ответ Gregory Chernishov
С батальоном "Азов" только этих не перепутайте, это другое.
то, что в Украине есть дивизия под названием "Эдельвейс" - это нацизм, а в России - это норма
+20
-12
+8
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Tsamourlidis_mufc
Фантики: «мы против фан айди, поэтому бойкотируем матчи и не ходим на стадион. Пусть власть услышит наши требования»😡

Также фантики: «мы должны защищать интересы нашей страны»😎
+13
-10
+3
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