«Химки» подписали Лысцова. Это 12-й трансфер клуба за две недели

« » подписали – это 12-й новичок клуба за две недели.

Ранее 27-летний защитник выступал за «Крылья Советов», «Ахмат» и «Локомотив», в составе которого становился обладателем Кубка России, а также португальские «Лейрию», «Бенфику Б» и «Тонделу».

За 2 недели состав «Химок» пополнили 12 игроков. Это Лео Андраде, , , Давид Кобесов, Никола Антич, Кристиан Тассано, Лев Скворцов, Стефан Малентиевич, Лачезар Котев, Жаниу Бикел, Владимир Хубулов и Виталий Лысцов.