«Химки» подписали Лысцова. Это 12-й трансфер клуба за две недели

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«Химки» подписали Виталия Лысцова – это 12-й новичок клуба за две недели.

Ранее 27-летний защитник выступал за «Крылья Советов», «Ахмат» и «Локомотив», в составе которого становился обладателем Кубка России, а также португальские «Лейрию», «Бенфику Б» и «Тонделу».

За 2 недели состав «Химок» пополнили 12 игроков. Это Лео Андраде, Петар Голубович, Маркос Гильерме, Давид Кобесов, Никола Антич, Кристиан Тассано, Лев Скворцов, Стефан Малентиевич, Лачезар Котев, Жаниу Бикел, Владимир Хубулов и Виталий Лысцов.

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17 комментариев

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Николай Васильков
Ответ polkoffnik
Химкинский лес
Вот так более скрепно
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idemidov
Фига себе они разошлись. Пару недель назад думал они вылетать собрались, а тут такое. Трансфер каждый день.
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Nazar Kurtdurdyev
Ответ tackle by Moore
Прям русский Ноттингем Форрест
Еще немного и челси будет нервно курить в сторонке!
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Виктор Иваненко
Будет кем в пердиве играть
+3
0
+3
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Novgorodych
Ответ polkoffnik
Химкинский лес
Известные болельщики: Шевчук, Нойз Мс, Чирикова, Макаревич
+3
0
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Kanan Jarrus
Ответ tackle by Moore
Прям русский Ноттингем Форрест
фк химкинский лес
0
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polkoffnik
Ответ tackle by Moore
Прям русский Ноттингем Форрест
Химкинский лес
+16
-2
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korobokchekhova
Чтобы купить что-то ненужное сначала надо продать что-то ненужное или откуда деньги?))
+2
-1
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Лагер
Ушёл из Самары где получалось в локо за мечтой. Мечты сбываются 🙌
+2
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Ебздрогыч
Видимо, с Божьей помощью. Так и назовем: Химки и 12 апостолов
+2
-3
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Ебздрогыч
Ответ tackle by Moore
Прям русский Ноттингем Форрест
Просто русский форест, можно и без перевода - и так все понятно
+38
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андрэ
Ноттингем на минималках
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Aleksandr Danilov
Для нормального хоровода нужно больше людей
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Совесть Черданцева
По какому принципу у них скаутская работает? Кто поддерживает СВО - берём?
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Николай Корягин
Химки Форрест
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tackle by Moore
Прям русский Ноттингем Форрест
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rarog
*звуки пилы
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