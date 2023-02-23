Пепе о 0:1: «Интер» превосходил «Порту» только после удаления. Надеюсь, сделаем камбэк»

Теги Интер Порту Пепе Лига чемпионов УЕФА Футбол

Пепе оценил поражение «Порту» от «Интера» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Трудно объяснить это поражение после такой хорошей игры. Мои поздравления «Интеру». Надеюсь, что в ответной игре, перед своими болельщиками, мы сможем сделать камбэк.

Мы неплохо сыграли впереди и создали по крайне мере два верных момента, когда могли забить. Но в этом турнире за плохую реализацию приходится платить высокую цену.

Мы показали свой класс. Показали, что можем сражаться за победу, но Онана блестяще играл в воротах. «Интер» стал превосходить нас по моментам только после красной карточки, а до этого мы контролировали ход матча, много владели мячом и находили пространство для атак», – сказал защитник «Порту».

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ArdaTuran
Если бы не Онана, то залетело бы 3 гола в ворота Интера. Барелла провёл прям наихудший матч, Лаутаро как всегда оправдывает свое прозвище Косяпоро, от Джеко сегодня отлетали мячи как от столба во дворе.
Атаку надо перекраивать летом срочно и Лукаку точно не помощник в этом деле, несмотря на забитый сегодня гол.
Очень понравился Дармиан и Онана, оба заслуживают игрока матча.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
marco -81
Вполне способны отыграть поражение 0:1.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Барсик Юрана
Пепе в 40 играет в Европе, даже об одном позорнике с пустыне говорить не ловко
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий