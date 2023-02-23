Пепе о 0:1: «Интер» превосходил «Порту» только после удаления. Надеюсь, сделаем камбэк»
Пепе оценил поражение «Порту» от «Интера» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Трудно объяснить это поражение после такой хорошей игры. Мои поздравления «Интеру». Надеюсь, что в ответной игре, перед своими болельщиками, мы сможем сделать камбэк.
Мы неплохо сыграли впереди и создали по крайне мере два верных момента, когда могли забить. Но в этом турнире за плохую реализацию приходится платить высокую цену.
Мы показали свой класс. Показали, что можем сражаться за победу, но Онана блестяще играл в воротах. «Интер» стал превосходить нас по моментам только после красной карточки, а до этого мы контролировали ход матча, много владели мячом и находили пространство для атак», – сказал защитник «Порту».
Атаку надо перекраивать летом срочно и Лукаку точно не помощник в этом деле, несмотря на забитый сегодня гол.
Очень понравился Дармиан и Онана, оба заслуживают игрока матча.