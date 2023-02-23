Пепе о 0:1: «Интер» превосходил «Порту» только после удаления. Надеюсь, сделаем камбэк»

оценил поражение «Порту» от « » (0:1) в первом матче 1/8 финала чемпионов.

«Трудно объяснить это поражение после такой хорошей игры. Мои поздравления «Интеру». Надеюсь, что в ответной игре, перед своими болельщиками, мы сможем сделать камбэк.

Мы неплохо сыграли впереди и создали по крайне мере два верных момента, когда могли забить. Но в этом турнире за плохую реализацию приходится платить высокую цену.

Мы показали свой класс. Показали, что можем сражаться за победу, но Онана блестяще играл в воротах. «Интер» стал превосходить нас по моментам только после красной карточки, а до этого мы контролировали ход матча, много владели мячом и находили пространство для атак», – сказал защитник « ».