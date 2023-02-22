🔵⚪️ Матч Кубка России между «Крыльями» и «Динамо» состоится уже завтра: поддержите самарцев в первом домашнем матче года!
23 февраля «Крылья Советов» встретятся с московским «Динамо» в первом матче четвертьфинале Пути РПЛ ФОНБЕТ Кубка России по футболу, в 16:30 на стадионе «Самара Арена»
Последняя домашняя игра самарцев против «Динамо» закончилось поражением со счетом 0:2. Ответный матч четвертьфинала Кубка России между двумя командами пройдет 01 марта в 20:00 в Москве.
Билеты на матч доступны по ссылке.
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