🔵⚪️ Матч Кубка России между «Крыльями» и «Динамо» состоится уже завтра: поддержите самарцев в первом домашнем матче года!

23 февраля «Крылья Советов» встретятся с московским «Динамо» в первом матче четвертьфинале Пути РПЛ ФОНБЕТ Кубка России по футболу, в 16:30 на стадионе «Самара Арена»

Последняя домашняя игра самарцев против «Динамо» закончилось поражением со счетом 0:2. Ответный матч четвертьфинала Кубка России между двумя командами пройдет 01 марта в 20:00 в Москве.

Билеты на матч доступны по ссылке.