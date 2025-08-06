Канчельскис о «Спартаке»: «Станковичу надо было еще в прошлом сезоне сказать до свидания. Кто эти руководители, которые рассказывают сказки, что «все будет хорошо»? Бардак»

Андрей Канчельскис заявил, что «Спартак» затянул с увольнением тренера.

Ранее сообщалось, что будущее Деяна Станковича может решиться на заседании совета директоров клуба в сентябре.

«Очень интересно, кто сейчас вообще управляет «Спартаком »? Спартаковский «Лукойл »? А где конкретные имена и фамилии? Ничего непонятно.

Раньше было ясно: [Николай ] Старостин, [Константин] Бесков – великие люди. Потом [Леонид] Федун – к нему можно было прийти с вопросами. А сейчас кто? Бардак. Если вы такие умные руководители, зачем было держать Станковича до нового сезона? Надо было еще в прошлом сезоне сказать спасибо и до свидания. Все просто. А теперь – поиск нового тренера.

Жалко болельщиков, которые искренне переживают за клуб и каждый год ждут трофеев, но ничего не происходит. Кто эти руководители, которые рассказывают сказки стране и «Спартаку», что «все будет хорошо»? Вот честно, мне очень интересно узнать, кто этот уникальный человек.

Я каждый сезон говорю: «Спартак» максимум поборется за четвертое-пятое места», – сказал бывший полузащитник сборной России.

