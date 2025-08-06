Гол «Фенербахче» в ворота «Фейеноорда» не засчитали из-за офсайда Кахведжи. Проверка на ВАР подтвердила решение судьи
«Фенербахче» уступает «Фейеноорду» в первом матче 3-го раунда отбора ЛЧ-2025/26.
Спортс’’ показывает матч совместно с WINLINE. Комментируют Эльвин Керимов и Вадим Лукомский.
На 19-й минуте Квинтен Тимбер вывел хозяев вперед. На 41-й Юссеф Эн-Несири сравнял счет, но главный судья Гленн Ниберг отменил гол «Фенербахче» из-за офсайда у нападающего Ирфана Кахведжи, после удара которого добивал Эн-Несири. Проверка на ВАР подтвердила решение Ниберга.
