Нуньес будет получать около 400 тысяч фунтов в неделю в «Аль-Хилале». Форвард завтра попрощается с «Ливерпулем» на базе (Алекс Крук)

Дарвин Нуньес согласовал с «Аль-Хилалем» детали контракта.

Ранее стало известно, что «Ливерпуль » и саудовский клуб достигли соглашения о трансфере форварда за 65 млн евро, включая бонусы. Затем игрок начал обсуждение будущего контракта, который будет рассчитан до 2028 года.

По данным журналиста talkSPORT Алекса Крука, Нуньес согласовал личные условия договора и зарплату на сумму около 400 000 фунтов в неделю.

Ожидается, что завтра уругваец попрощается с «красными» на тренировочной базе «Ливерпуля».