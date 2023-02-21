«Арсенал» и Эль-Ненни продлили контракт до 2024 года

продлил контракт с « ».

Новое соглашение полузащитника с лондонским клубом рассчитано до 2024 года.

Египтянин выступает за «канониров» с 2016 года. В составе команды он провел 155 матчей во всех турнирах, отличившись 6 голами и 10 ассистами.

В текущем сезоне 30-летний футболист провел 5 игр. Его статистику можно найти здесь.

Фото: https://www.arsenal.com/