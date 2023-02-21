«Арсенал» и Эль-Ненни продлили контракт до 2024 года
Мохамед Эль-Ненни продлил контракт с «Арсеналом».
Новое соглашение полузащитника с лондонским клубом рассчитано до 2024 года.
Египтянин выступает за «канониров» с 2016 года. В составе команды он провел 155 матчей во всех турнирах, отличившись 6 голами и 10 ассистами.
В текущем сезоне АПЛ 30-летний футболист провел 5 игр. Его статистику можно найти здесь.
Фото: https://www.arsenal.com/
К Зинченко вообще не понятны претенезии, с его приходом игра Арсенала изменилась на порядок. Тирни по сравнению с ним максимально прямолинейный и с игроками вроде Тирни как раз таки Арсенал не сможет сражаться за чемпионство.
Конечно Холдинг и Нкетиа тоже успели сыграть за основу при нем, но там 3-4 матча..