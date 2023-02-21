«Арсенал» и Эль-Ненни продлили контракт до 2024 года

Теги премьер-лига Англия Арсенал Мохамед Эль-Ненни Футбол

Мохамед Эль-Ненни продлил контракт с «Арсеналом». 

Новое соглашение полузащитника с лондонским клубом рассчитано до 2024 года. 

Египтянин выступает за «канониров» с 2016 года. В составе команды он провел 155 матчей во всех турнирах, отличившись 6 голами и 10 ассистами.

В текущем сезоне АПЛ 30-летний футболист провел 5 игр. Его статистику можно найти здесь

Фото: https://www.arsenal.com/

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28 комментариев

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Billy_Shears
Ответ emptinesspetr
Вот поэтому наш Арсенал и не готов покамест сражаться за чемпионство. Пока в МЮ на подхвате добротные Забитцер, Мактомони и топовый в этом сезоне Фред, у Сити Филлипс, а у нас Эль Ненни и Зинченко…
*перекрестился
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Jaxongir Shodiev
Не легенда, но перед уходом аплодисментов заслужил
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Marcus-light
Ответ Capitan_RAF
Кубок лиги колхоза тоже играть надо, мы не МЮ, чтобы за такой трофей задницу рвать
Венгер прекрасно играл воспитанниками, а не 30-летним египтянином и мультимиллионером уровня Чемпионшипа.
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Billy_Shears
Класс, медперсонал не будет простаивать
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Capitan_RAF
Ответ Marcus-light
Конечно, зависит от контракта. Но как-то не укладывается в голове продление Эль Ненни и Нкетиа в контексте хотя бы игры в ЛЧ.
Кубок лиги колхоза тоже играть надо, мы не МЮ, чтобы за такой трофей задницу рвать
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Мужанов Дмитрий Александрович
Для борьбы за высокие места - от таких "топарей" нужно постепенно избавляться
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Heisenberg
Ответ Umid Rahimov
Для ратации очень не плох, всегда нужен план B
Учитывая как ты это написал, я не совсем уверен, что ты видел как он играет
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Last Hero
Ответ Marcus-light
Так он и уходил в Бешикташ. И не то чтобы феерил. А после возращения не смогли продать. Так что преданность на уровне Кокорина
Тольео кокорина выгоняли из клуба все кому ни лень, а с Мо продлевают, видя в нем крепкую ротацию)
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Пепр Пепров
легенда!
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DavidRobertJosephBeckham
Слабый игрок, давно пора в клуб из нижней части таблицы, но, видимо, у Арсенала амбиции не высокие.
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Vvze
Ответ emptinesspetr
Вот поэтому наш Арсенал и не готов покамест сражаться за чемпионство. Пока в МЮ на подхвате добротные Забитцер, Мактомони и топовый в этом сезоне Фред, у Сити Филлипс, а у нас Эль Ненни и Зинченко…
Арсенал уже борется за чемпионство. Продление ЭльНенни на год - это просто имиджевая история. Он травмирован, но положительно влияет на команду, он лояльный клубу и вообще добряк и весельчак. Пока в МЮ на подхвате Забитцер, который просто провалился в Баварии и Мактомини, которого сами фанаты МЮ называют привозилой, в Арсенале на подхвате Жоржиньо, которого все списали, но который уже приносит очки, играя второй матч в основе. Филлипс вообще абсолютный ноль пока что, его даже игроком ротации сложно назвать. У него матчей в сезоне примерно столько же, сколько у дважды травмированного ЭльНенни

К Зинченко вообще не понятны претенезии, с его приходом игра Арсенала изменилась на порядок. Тирни по сравнению с ним максимально прямолинейный и с игроками вроде Тирни как раз таки Арсенал не сможет сражаться за чемпионство.
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Мари Хуан
Ну для ротации в каких-нить внутренних кубках или ЛЕ вполне себе. Не топ игрок, звезд с неба не хватает, просто трудяга. При необходимости усердно играет и вполне может достойно закрыть позицию в центре поля в каком-нить кубке.
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abrbal
мне тоже он нравится. На замену норм выходит
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Branson
Легенда, надо продлять
+1
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emptinesspetr
Вот поэтому наш Арсенал и не готов покамест сражаться за чемпионство. Пока в МЮ на подхвате добротные Забитцер, Мактомони и топовый в этом сезоне Фред, у Сити Филлипс, а у нас Эль Ненни и Зинченко…
+2
-7
-5
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Marcus-light
Ответ Bergkamp007
Понятное дело, что для ротации, но египтянин заслуживает уважение за преданность команде. Мог бы давно уйти в другой клуб послабее, чтобы играть в основе, но видать он гуннер в душе!)
Так он и уходил в Бешикташ. И не то чтобы феерил. А после возращения не смогли продать. Так что преданность на уровне Кокорина
+4
-3
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Last Hero
Ответ dr. cage
Шутки шутками, но это бревно, наряду с другим бревном Джакой последние могикане, которые были полноценными игроками Венегера.. Конечно Холдинг и Нкетиа тоже успели сыграть за основу при нем, но там 3-4 матча..
Чем Джака бревно?)
+3
-1
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Marcus-light
Конечно, зависит от контракта. Но как-то не укладывается в голове продление Эль Ненни и Нкетиа в контексте хотя бы игры в ЛЧ.
+2
0
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dr. cage
Шутки шутками, но это бревно, наряду с другим бревном Джакой последние могикане, которые были полноценными игроками Венегера..

Конечно Холдинг и Нкетиа тоже успели сыграть за основу при нем, но там 3-4 матча..
+4
-7
-3
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Амантай Калымтаев
молодец!никогда не скулит,не жалуется.заслужил.
+2
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Umid Rahimov
Для ратации очень не плох, всегда нужен план B
+7
-3
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DaBebraZ
Афигеть, я думал он по арендам скитается
0
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Его Величество Златан
Не нравится его игра. Имхо. Но для скамьи сойдёт
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HI MARS
Этот тип ещё в Арсенале?
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-5
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Bergkamp007
Понятное дело, что для ротации, но египтянин заслуживает уважение за преданность команде. Мог бы давно уйти в другой клуб послабее, чтобы играть в основе, но видать он гуннер в душе!)
+5
-3
+2
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