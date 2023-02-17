Где смотреть Ростов – Урал, во сколько прямая трансляция матча, ФОНБЕТ Кубок России 22 февраля

Теги Ростов ФОНБЕТ Кубок России Урал Футбол

В среду, 22 февраля, сыграют Ростов и Урал в первом матче четвертьфинале ФОНБЕТ Кубка России по футболу.

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Во сколько играют Ростов – Урал

  • Начало матча запланировано на 17:30 по московскому времени.

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Прогноз на матч Ростов – Урал

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