Товарищеские матчи. «Ростов» разгромил «Арарат-Армению», «Сочи» против «Факела»

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Клубы Мир РПЛ продолжают проводить товарищеские матчи перед возобновлением сезона.

Абу-Даби, ОАЭ

«Ростов» – «Арарат-Армения» – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Байрамян (30, с пенальти), 2:0 – Осипенко (43), 3:0 – Мельников (53).

«Ростов» (1-й тайм): Песьяков, Прохин, Чернов, Осипенко, Лангович, Глебов, Байрамян, Селява, Уткин, Щетинин, Голенков.

«Ростов» (2-й тайм): Песьяков, Бочаров, Сильянов, Терентьев, Мелехин, Миронов, Шанталий, Мельников, Сухомлинов, Сильянов, Полоз.

 

Дубай, ОАЭ

«Урал» – «Арарат-Армения» – 17:00

 

«Сочи» – «Факел» – 17:30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

2 комментария

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Mitro
Понятно, что не особо умные люди назвали команду "Арарат-Армения" при действующем "Арарате", но в заголовке ошибка.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Кудрявцев
👍👍👍👍👍👍
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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