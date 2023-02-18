Товарищеские матчи. «Ростов» разгромил «Арарат-Армению», «Сочи» против «Факела»
Клубы Мир РПЛ продолжают проводить товарищеские матчи перед возобновлением сезона.
Абу-Даби, ОАЭ
«Ростов» – «Арарат-Армения» – 3:0 (2:0)
Голы: 1:0 – Байрамян (30, с пенальти), 2:0 – Осипенко (43), 3:0 – Мельников (53).
«Ростов» (1-й тайм): Песьяков, Прохин, Чернов, Осипенко, Лангович, Глебов, Байрамян, Селява, Уткин, Щетинин, Голенков.
«Ростов» (2-й тайм): Песьяков, Бочаров, Сильянов, Терентьев, Мелехин, Миронов, Шанталий, Мельников, Сухомлинов, Сильянов, Полоз.
Дубай, ОАЭ
«Урал» – «Арарат-Армения» – 17:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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