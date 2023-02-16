Аналитик ЦСКА Шевелев: «Березуцкий отправлял видео теорий специалистам по ораторскому искусству, чтобы понять, где он неконкретно сформулировал»

в интервью Sports.ru рассказал о работе с разными тренерами в ЦСКА.

– В ты работал с Красножаном, Федотовым, Мусаевым, Гончаренко, и Березуцким. Твои функции в ЦСКА как-то отличались от предыдущего опыта?

– По большому счету нет, но детали отличались. Гончаренко требовался свежий взгляд со стороны, потому что он уже довольно долго работал в ЦСКА. Гончаренко постоянно хотел чего-то нового: стандарты, что-то новое в командных теориях.

Оличу скорее помогал разобраться в особенностях команды, он интересовался мнением о каждом игроке. Он пришел по ходу сезона, тренерский штаб менялся, так что тут скорее нужно было немного помочь ему быстрее освоиться.

– Ты понял, какой тренер Олич?

– Это невозможно понять за два месяца. Ивица много накачивал игроков, пытался воздействовать психологически. Мы расстались в хороших отношениях, несколько раз созванивались после этого, он отличный человек и легенда ЦСКА. Пожалуй, это все, что могу сказать.

– .

– Работа с ним отличалась сильнее всего от того, что было до и есть сейчас. С Алексеем мы очень много общались: насколько эффективно провели теорию, нужно ли было ее проводить, те ли моменты включили. Так много я не общаюсь даже с , мы с ним прошли эту стадию четыре года назад. Алексею Березуцкому было важно понимать мнение со стороны практически по каждому вопросу.

При нем все теории записывались на видео, потом Алексей их пересматривал. Он даже отправлял видео специалистам по ораторскому искусству, чтобы понять, где он неконкретно формулировал мысль, где нужно было сделать более явный акцент, – сказал аналитик.

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