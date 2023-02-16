Терзич про 1:0 с «Челси»: «Боруссии» немного повезло, но нет нужды оправдываться после победы в 1/8 ЛЧ. Кобель – исключительный вратарь»

Тренер « » прокомментировал победу над « » в 1/8 финала ЛЧ (1:0).

«Здорово выйти победителем. Нам немного повезло, и у нас был исключительный вратарь. «Челси» доминировал в финальной трети поля, особенно в конце первого тайма, и нам было трудно найти выход. Но нет необходимости оправдываться после победы дома в 1/8 финала.

Я чувствую, что мы хорошо защищали свои ворота, но иногда им было слишком легко войти в финальную треть. Вы видели, как часто мы бросались в борьбу, как много ударов мы блокировали, у игроков атаки «Челси» невероятный уровень. Но Грегор [ ] находится в невероятной форме, и мы знаем, что можем на него положиться, когда ситуация обостряется.

Чего нам действительно не хватало, так это более длительных периодов владения мячом. Мы выигрывали много мячей в середине поля, но затем снова слишком легко отдавали его. Было и много хорошего – самым лучшим является результат – но мы знаем, что играть против «Челси» нелегко, и мы сделали хороший шаг вперед», – сказал Терзич в интервью DAZN.

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