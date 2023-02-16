Терзич про 1:0 с «Челси»: «Боруссии» немного повезло, но нет нужды оправдываться после победы в 1/8 ЛЧ. Кобель – исключительный вратарь»

Теги Боруссия Дортмунд Челси бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Грегор Кобель Эдин Терзич Футбол

Тренер «Дортмунда» Эдин Терзич прокомментировал победу над «Челси» в 1/8 финала ЛЧ (1:0).

«Здорово выйти победителем. Нам немного повезло, и у нас был исключительный вратарь. «Челси» доминировал в финальной трети поля, особенно в конце первого тайма, и нам было трудно найти выход. Но нет необходимости оправдываться после победы дома в 1/8 финала.

Я чувствую, что мы хорошо защищали свои ворота, но иногда им было слишком легко войти в финальную треть. Вы видели, как часто мы бросались в борьбу, как много ударов мы блокировали, у игроков атаки «Челси» невероятный уровень. Но Грегор [Кобель] находится в невероятной форме, и мы знаем, что можем на него положиться, когда ситуация обостряется.

Чего нам действительно не хватало, так это более длительных периодов владения мячом. Мы выигрывали много мячей в середине поля, но затем снова слишком легко отдавали его.  Было и много хорошего – самым лучшим является результат – но мы знаем, что играть против «Челси» нелегко, и мы сделали хороший шаг вперед», – сказал Терзич в интервью DAZN.

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6 комментариев

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окечуква
Джан вчера был тоже исключительно хорош и далеко не только тем самым спасением.
+2
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+2
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Altyn Asyr
эх....
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DolJun
Ответ Андрей Хенто
Т. е. В уже совсем не верите в свой клуб в ответной игре, раз делаете такие заявления?
так у меня не своего клуба чтоб в него верить. я мог бы написать "если пройдет дальше, то..." но что бы это изменило? челси сейчас плох, но даже этот челси создал сыгранной боруссии проблем. мне кажется или выводы очевидны?
+5
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Андрей Хенто
Ответ DolJun
сейв удара энцо действительно был великолепным, ну а перекладина или спасение джана - это уже вопросы к игрокам челси, должны были забивать хотя бы один из этих трех моментов. боруссия - это динамо загреб на максималках, для любого соперника из оставшихся будет сладкой булочкой.
Т. е. В уже совсем не верите в свой клуб в ответной игре, раз делаете такие заявления?
+1
-1
0
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DolJun
сейв удара энцо действительно был великолепным, ну а перекладина или спасение джана - это уже вопросы к игрокам челси, должны были забивать хотя бы один из этих трех моментов. боруссия - это динамо загреб на максималках, для любого соперника из оставшихся будет сладкой булочкой.
+7
-4
+3
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Direct free kick
Терзич топ
+2
-3
-1
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