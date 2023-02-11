Тео Эрнандес после 1:0 с «Торино»: «Теперь «Милан» будет прибавлять. Ибра для нас как играющий тренер»
Тео Эрнандес оценил победу «Милана» над «Торино» (1:0) в Серии А.
«Мы взяли очень важные три очка. Да, мы играли не лучшим образом в последних нескольких матчах, но, думаю, теперь мы будем прибавлять.
Когда случается серия поражений, думаю, все дело в менталитете. Мы сильны, сплоченны, болельщики нас поддерживают – есть все, чтобы двигаться вперед. Жиру тоже нужен был этот гол, и он очень рад.
Да, Ибра всегда хочет большего, для нас он как играющий тренер. И этой победы мы добились в том числе благодаря ему», – сказал защитник «Милана».
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