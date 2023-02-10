Российский экипировщик Jogel ведет диалог с РФС о возможном сотрудничестве

Теги Сборная России по футболу РФС игровая форма стиль бизнес и маркетинг Футбол

Российская фирма Jogel готова стать техническим спонсором РФС.

По словам директора Jogel по маркетингу Станислава Пономарева, компания находится в диалоге с РФС по вопросам возможного сотрудничества

«Мы заинтересованы в сотрудничестве с РФС и на текущий момент находимся в диалоге. Этот диалог возможен благодаря тому, что у нас есть необходимые для потенциального партнерства ресурсы, опыт, технические возможности и креативные идеи.

Мы можем очень гибко и быстро реагировать на любые запросы РФС. Отдельно хотим отметить, что мы являемся российской компанией, а наша штаб-квартира находится в Москве», – рассказал Пономарев.

Ранее президент РФС Александр Дюков сообщил, что в 2023 году организация откажется от использования экипировки компании adidas – у сборной будет новый технический спонсор.

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Инженер-конструктор
Зачем...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
teto
Ответ bogdan21101987@icloud.com
Вроде это немецкий бренд Jögel
«...Отдельно хотим отметить, что мы являемся российской компанией, а наша штаб-квартира находится в Москве», – рассказал Пономарев.
Короче это abibas, только не китайский, а свой.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
bogdan21101987@icloud.com
Вроде это немецкий бренд Jögel
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ВладимирНеПутин
Ответ Родион Горбачев
это вообще что за кантора?)
Гугл или Яндекс сломался?
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Родион Горбачев
это вообще что за кантора?)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tigo_Volchara93
«Этот диалог возможен благодаря тому, что у нас есть необходимые для потенциального партнерства ресурсы, опыт, технические возможности и креативные идеи»

Ха ха ха
Может потому - что все нормальные бренды не стали сотрудничать с российскими клубами ?
+1
-8
-7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий