Российский экипировщик Jogel ведет диалог с РФС о возможном сотрудничестве

Российская фирма Jogel готова стать техническим спонсором РФС.

По словам директора Jogel по маркетингу Станислава Пономарева, компания находится в диалоге с РФС по вопросам возможного сотрудничества

«Мы заинтересованы в сотрудничестве с РФС и на текущий момент находимся в диалоге. Этот диалог возможен благодаря тому, что у нас есть необходимые для потенциального партнерства ресурсы, опыт, технические возможности и креативные идеи.

Мы можем очень гибко и быстро реагировать на любые запросы РФС. Отдельно хотим отметить, что мы являемся российской компанией, а наша штаб-квартира находится в Москве», – рассказал Пономарев.

Ранее президент РФС Александр Дюков сообщил, что в 2023 году организация откажется от использования экипировки компании adidas – у сборной будет новый технический спонсор.

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