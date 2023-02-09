«До распада СССР все жили мирно и дружно. Но когда в Грозном началась война, творился полный бардак». Экс-игрок «Маккаби» Магомедов о детстве в Дагестане

Мурад Магомедов рассказал о Дагестане в начале 1990-х.

Экс-игрок махачкалинского « », сочинской «Жемчужины» и « » Петах-Тиква, который живет в Израиле с 1994 года, поделился воспоминаниями о детстве.

– Каким было ваше детство в Махачкале?

– Как у всех. Я из рабочей семьи: отец трудился на заводе, мать проектировала здания. Из троих детей я был старшим. Росли во дворе. Летом гоняли в футбол, баскетбол, зимой – в хоккей. В 10 лет попал в местную ДЮСШ, а в 15 или 16 – в махачкалинское «Динамо», команду второй лиги. «Анжи» тогда еще не было. В 1991 году нашу зону выиграла «Жемчужина», и нас с приятелем Сергеем Жоховым позвали в Сочи. В «вышку» мы уже вышли вместе.

– Дагестан начала 1990-х – опасное место?

– Это, конечно, не Центральная Россия. Регион специфический. Меня, родившегося и выросшего там, ничего особо не удивляло. Но когда выезжали на соревнования в другие места, разница в культуре, менталитете бросалась в глаза.

– В те годы в республике еще не стреляли?

– До распада СССР все жили мирно и дружно. Но когда в Грозном началась война, в Дагестане тоже стало неспокойно. Я приезжал домой раз в год и видел, что происходит. Там творился полный бардак. Атмосфера была неприятная, мягко говоря, – сказал Магомедов, который с 2011 года работает ассистентом тренера «Маккаби» Петах-Тиква.

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