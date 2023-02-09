«До распада СССР все жили мирно и дружно. Но когда в Грозном началась война, творился полный бардак». Экс-игрок «Маккаби» Магомедов о детстве в Дагестане

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Мурад Магомедов рассказал о Дагестане в начале 1990-х.

Экс-игрок махачкалинского «Динамо», сочинской «Жемчужины» и «Маккаби» Петах-Тиква, который живет в Израиле с 1994 года, поделился воспоминаниями о детстве.

– Каким было ваше детство в Махачкале?

– Как у всех. Я из рабочей семьи: отец трудился на заводе, мать проектировала здания. Из троих детей я был старшим. Росли во дворе. Летом гоняли в футбол, баскетбол, зимой – в хоккей. В 10 лет попал в местную ДЮСШ, а в 15 или 16 – в махачкалинское «Динамо», команду второй лиги. «Анжи» тогда еще не было. В 1991 году нашу зону выиграла «Жемчужина», и нас с приятелем Сергеем Жоховым позвали в Сочи. В «вышку» мы уже вышли вместе.

– Дагестан начала 1990-х – опасное место?

– Это, конечно, не Центральная Россия. Регион специфический. Меня, родившегося и выросшего там, ничего особо не удивляло. Но когда выезжали на соревнования в другие места, разница в культуре, менталитете бросалась в глаза.

– В те годы в республике еще не стреляли?

– До распада СССР все жили мирно и дружно. Но когда в Грозном началась война, в Дагестане тоже стало неспокойно. Я приезжал домой раз в год и видел, что происходит. Там творился полный бардак. Атмосфера была неприятная, мягко говоря, – сказал Магомедов, который с 2011 года работает ассистентом тренера «Маккаби» Петах-Тиква.

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19 комментариев

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окечуква
Кумык-христианин, не часто такое сочетание встретишь. Интервью с ним интересное довольно, но спорц опять будет тянуть его двести лет по маленьким кусочкам.
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NoWar
Ответ LLiriKK
Те же самые силы, которые развалили СССР, стремятся сделать это же и с нашей страной, используя бесконечные провокации и всякие страны-прокладки - украины.
Т.е. развалить соседнюю страну - отняв у ней часть земли и бомбя ее инфраструктуру это нормуль, а разваливать Россию никому нельзя?
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Красная стрела
Ответ Владимир Самсонов
Внешние силы никогда не могут разрушать страну в одиночку. Бездарность политического руководства СССР - главная причина развала.
Именно. Нужно сделать выводы. Почему наши элиты порой готовы всё продать? Что тогда, что ряд людей сейчас. Какое-то холопское поклонение западу. Запад так свою империю то не сливает без боя. Да, там разные силы, но все они за свою страну, пусть и разные ее модели. И поэтому война у наших границ, а не у их🤷‍♂️
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North213
Ответ Анатолий Шарий
Бен Бернанке: Экономика США не может расти без войны
Осталось узнать, зачем помогать расти экономике США, роняя при этом свою?
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Владимир Самсонов
Ответ Красная стрела
Знаете, идея очень верная о дружбе народов. Объединяться и продвигать науку, строить города, покорять космос. Это ведь тоже было. В том же Казахстане, половина населённых пунктов, что есть, построили, например, при СССР. Многие народы получили такие возможности, о которых и мечтать не могли. Ездили спецы, обучали по всей стране…Но вот стоило отпустить хватку. Как снова появились какие-то султанаты, средневековье… другие продали всё западным компаниям🤷‍♂️ и получилось то, что имеем сейчас. Дичь, а не прогресс. Все готовы передраться.
В одну телегу впрячь не можно
Коня и трепетную лань.

И национальные проблемы нужно было решать, а не придумывать истории про дружбу народов.
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Красная стрела
Ответ Владимир Самсонов
Вот - вот. Поэтому я и не верю в сказки про то, что все жили мирно и дружно.
Знаете, идея очень верная о дружбе народов. Объединяться и продвигать науку, строить города, покорять космос. Это ведь тоже было. В том же Казахстане, половина населённых пунктов, что есть, построили, например, при СССР. Многие народы получили такие возможности, о которых и мечтать не могли. Ездили спецы, обучали по всей стране…Но вот стоило отпустить хватку. Как снова появились какие-то султанаты, средневековье… другие продали всё западным компаниям🤷‍♂️ и получилось то, что имеем сейчас. Дичь, а не прогресс. Все готовы передраться.
+5
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Владимир Самсонов
Ответ LLiriKK
Те же самые силы, которые развалили СССР, стремятся сделать это же и с нашей страной, используя бесконечные провокации и всякие страны-прокладки - украины.
Внешние силы никогда не могут разрушать страну в одиночку. Бездарность политического руководства СССР - главная причина развала.
+2
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LLiriKK
Те же самые силы, которые развалили СССР, стремятся сделать это же и с нашей страной, используя бесконечные провокации и всякие страны-прокладки - украины.
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Владимир Самсонов
Ответ Красная стрела
Ну так и поздний СССР к этому так же вел не один год.внутри всё это зрело.
Вот - вот. Поэтому я и не верю в сказки про то, что все жили мирно и дружно.
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Красная стрела
Ответ Милчик
Комментарий удален модератором
Смотри лучше в огород страны своего проживания. Там то насилие над детьми обычная вещь. Почти вся страна на антидепрессантах сидит. Потому что многие с этим стокнулись. Как там по статистике? Каждый пятый ребенок? 20% детей до 8 лет?
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Анатолий Шарий
Ответ Красный чай
Ошибка в фамилии она на "пету" начинается
Я смотрю правда режет глаза ! Экономика США не может расти без войны это все знают
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Милчик
Ответ Владимир Самсонов
Люблю эти рассказы про мирно и дружно, а потом раз и детей вырезать начинают.
Комментарий удален
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Красная стрела
Ответ Владимир Самсонов
Справедливости ради, всё это началось с Майдана ещё 2004 года. 20 лет до такого шли.
Ну так и поздний СССР к этому так же вел не один год.внутри всё это зрело.
+3
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Милчик
Не когда началась, а когда начали там войну - пу и его команда
+4
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Владимир Самсонов
Ответ Красная стрела
Комментарий удален модератором
Справедливости ради, всё это началось с Майдана ещё 2004 года. 20 лет до такого шли.
+3
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Красная стрела
Ответ Владимир Самсонов
Люблю эти рассказы про мирно и дружно, а потом раз и детей вырезать начинают.
Комментарий удален
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Тиджани Бабангида
Приятная ли-там атмосфера сейчас ?
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Красный чай
Ответ Анатолий Шарий
Бен Бернанке: Экономика США не может расти без войны
Ошибка в фамилии она на "пету" начинается
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Burel
хорошо, что сгнил этот совок
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Анатолий Шарий
Бен Бернанке: Экономика США не может расти без войны
+4
-5
-1
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Владимир Самсонов
Люблю эти рассказы про мирно и дружно, а потом раз и детей вырезать начинают.
+10
-3
+7
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