«Футбол на 80% идет от головы, но над психологией не работают. С семи лет меня учили только бегать и бить по мячу». Хавбек «Сандерленда» О’Нин о подготовке молодых игроков

Теги премьер-лига Англия Сандерленд чемпионшип психология Люк О'Нин Футбол

Полузащитник «Сандерленда» Люк О’Нин назвал основную проблему подготовки футболистов.

«Я был в академии с семи лет, и все было посвящено формированию футболиста с тактической, технической и физической точек зрения. Вот и все. Мы все умели бегать и бить по мячу. Это заставило меня задуматься: в чем была разница между нами?

Все, чему меня учили в академии, – усерднее тренироваться, больше бить по мячу и поднимать больше тяжестей. В этом не было никакого смысла, потому что если мы все это делали, то что же отделяет каждого из нас от других? Я начал кое в чем сомневаться. Когда я стал старше, я понял, что в игре есть большой пробел. Над психологической стороной этого вида спорта совершенно не работают.

Я чувствую, что футбол на 80 процентов идет от головы, но с того момента, как я ударил по мячу, у меня были только разговоры о настрое с моей семьей, которая, к счастью, осознала его отсутствие. Нелепо думать, что мы тратим 99 процентов времени, работая над 20 процентами игры, и лишь 1 процент времени посвящаем тем 80 процентам, которые составляют основу игры. Равновесие полностью отсутствует», – сказал О’Нин.

 

5 комментариев

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Любитель пожрать
Ответ LLiriKK
Такое ощущение, будто у вышедшего из нашей детско-юношеской системы интервью берут.
Там было бы наоборот. Наш выпускник умеет настраиваться психологически, а бегать и бить по мячу нет.
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+3
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-= Masteryuga =-
Ошибка, его фамилия Луконин, так встает всё на свои места)
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Леван Мкртчян
Когда только что прочитал ’закон Парето’80/20, 20/80 про соотношение затраченных усилий и полученного результата и , вдруг, решил применить в рассуждениях --- но получилась полная бессмысленная и алогичная лабуда
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Леван Сиукаев
«С семи лет меня учили только бегать и бить по мячу»,это потому что,тебья готовили для АПЛ,не зря же називают англиский футбол **бей беги**
+6
-5
+1
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LLiriKK
Такое ощущение, будто у вышедшего из нашей детско-юношеской системы интервью берут.
+1
-3
-2
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