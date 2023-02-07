«Футбол на 80% идет от головы, но над психологией не работают. С семи лет меня учили только бегать и бить по мячу». Хавбек «Сандерленда» О’Нин о подготовке молодых игроков

Полузащитник « » Люк О’Нин назвал основную проблему подготовки футболистов.

«Я был в академии с семи лет, и все было посвящено формированию футболиста с тактической, технической и физической точек зрения. Вот и все. Мы все умели бегать и бить по мячу. Это заставило меня задуматься: в чем была разница между нами?

Все, чему меня учили в академии, – усерднее тренироваться, больше бить по мячу и поднимать больше тяжестей. В этом не было никакого смысла, потому что если мы все это делали, то что же отделяет каждого из нас от других? Я начал кое в чем сомневаться. Когда я стал старше, я понял, что в игре есть большой пробел. Над психологической стороной этого вида спорта совершенно не работают.

Я чувствую, что футбол на 80 процентов идет от головы, но с того момента, как я ударил по мячу, у меня были только разговоры о настрое с моей семьей, которая, к счастью, осознала его отсутствие. Нелепо думать, что мы тратим 99 процентов времени, работая над 20 процентами игры, и лишь 1 процент времени посвящаем тем 80 процентам, которые составляют основу игры. Равновесие полностью отсутствует», – сказал О’Нин.