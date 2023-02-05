Тен Хаг считает, что Айю нужно было удалять: «Однозначно. ВАР должен быть последовательным»

тен Хаг считает, что действия судьи в матче с «Кристал Пэлас» непоследовательными.

На 66-й минуте после фола на между футболистами команд возник конфликт, в ходе которого Каземиро схватил за горло . Главный судья , ознакомившись с видеоповтором, показал Каземиро красную карточку.

На видео также видно, что Джордан Айю аналогичным образом схватил Фреда, но игроку «Кристал Пэлас» красную не показали.

– Нужно ли было удалять Айю?

– Однозначно. ВАР должен быть последовательным.

На прошлой неделе мы потеряли Эриксена – никакой реакции от ВАР. Лисандро Мартинес две недели бегал с фингалом под глазом после удара локтем от Матеты. Это неправильно, – сказал тренер «Манчестер Юнайтед».