Тен Хаг считает, что Айю нужно было удалять: «Однозначно. ВАР должен быть последовательным»
Эрик тен Хаг считает, что действия судьи в матче с «Кристал Пэлас» непоследовательными.
На 66-й минуте после фола Джеффри Шлуппа на Антони между футболистами команд возник конфликт, в ходе которого Каземиро схватил за горло Уилла Хьюза. Главный судья Андре Марринер, ознакомившись с видеоповтором, показал Каземиро красную карточку.
На видео также видно, что Джордан Айю аналогичным образом схватил Фреда, но игроку «Кристал Пэлас» красную не показали.
– Нужно ли было удалять Айю?
– Однозначно. ВАР должен быть последовательным.
На прошлой неделе мы потеряли Эриксена – никакой реакции от ВАР. Лисандро Мартинес две недели бегал с фингалом под глазом после удара локтем от Матеты. Это неправильно, – сказал тренер «Манчестер Юнайтед».
У нас такой график, что пока эти примут решение пройдет два матча. И не факт, что в сторону МЮ будет решение, а значит Кази ещё и мимо финала...