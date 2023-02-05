Тен Хаг считает, что Айю нужно было удалять: «Однозначно. ВАР должен быть последовательным»

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Эрик тен Хаг считает, что действия судьи в матче с «Кристал Пэлас» непоследовательными.

На 66-й минуте после фола Джеффри Шлуппа на Антони между футболистами команд возник конфликт, в ходе которого Каземиро схватил за горло Уилла Хьюза. Главный судья Андре Марринер, ознакомившись с видеоповтором, показал Каземиро красную карточку.

На видео также видно, что Джордан Айю аналогичным образом схватил Фреда, но игроку «Кристал Пэлас» красную не показали.

– Нужно ли было удалять Айю?

– Однозначно. ВАР должен быть последовательным.

На прошлой неделе мы потеряли Эриксена – никакой реакции от ВАР. Лисандро Мартинес две недели бегал с фингалом под глазом после удара локтем от Матеты. Это неправильно, – сказал тренер «Манчестер Юнайтед».

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7 комментариев

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DanyBoggot
Ответ Dm Kznts
вопрос в другом - подаст ли клуб апелляцию?
Скорее всего нет... В случае если апелляцию отклонят Казе получит ещё один матч дисквы и пропустит финал КЛ
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vicosmic
момент нужно было смотреть вар с самого начала провокации игрока кристалпэлас. красная шлуппу за жесткий вынос, может желтая антони из-за того, что не сдержался и полез отвечать. каземиро спасал альбиноса, а не душил.
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Jaroslav Radyuk
Ответ Dm Kznts
вопрос в другом - подаст ли клуб апелляцию?
Вопрос в том, сколько апелляцию будут рассматривать.
У нас такой график, что пока эти примут решение пройдет два матча. И не факт, что в сторону МЮ будет решение, а значит Кази ещё и мимо финала...
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QWertY
Главное, что МЮ победил🙌
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Игорь Удалов
Согласен с ним полностью. В принципе, это не удаление даже с ВАР. Но если и удалять, то Айю тоже. Клоуны судьи в АПЛ. Да и просто стальное прав. Мартинес просто находка. Супер заряженный боец.
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+3
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DolJun
а гол бруну против сити был забит из-за очевидного оффсайда, и что теперь?
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Dm Kznts
вопрос в другом - подаст ли клуб апелляцию?
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