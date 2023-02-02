Рэшфорд сделал 2 ассиста в матче с «Ноттингемом». У него 14 (10+4) очков в 12 играх за «МЮ» после ЧМ-2022
Маркус Рэшфорд отдал две голевые передачи в матче с «Ноттингемом».
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Ноттингем» в ответном матче 1/2 финала Кубка английской лиги (2:0). На 73-й минуте англичанин ассистировал Антони Марсьялю, а на 76-й – Фреду.
На счету Рэшфорда 10 голов и 4 ассиста за последние 12 игр в составе «Манчестер Юнайтед» после ЧМ-2022.
Подробную статистику 25-летнего форварда можно найти здесь.
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