Рэшфорд сделал 2 ассиста в матче с «Ноттингемом». У него 14 (10+4) очков в 12 играх за «МЮ» после ЧМ-2022

отдал две голевые передачи в матче с « ».

« » обыграл «Ноттингем» в ответном матче 1/2 финала Кубка английской лиги (2:0). На 73-й минуте англичанин ассистировал Антони Марсьялю, а на 76-й – Фреду.

На счету Рэшфорда 10 голов и 4 ассиста за последние 12 игр в составе «Манчестер Юнайтед» после ЧМ-2022.

Подробную статистику 25-летнего форварда можно найти здесь.