Рэшфорд сделал 2 ассиста в матче с «Ноттингемом». У него 14 (10+4) очков в 12 играх за «МЮ» после ЧМ-2022

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Кубок английской лиги Ноттингем Форест Маркус Рэшфорд Футбол

Маркус Рэшфорд отдал две голевые передачи в матче с «Ноттингемом».

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Ноттингем» в ответном матче 1/2 финала Кубка английской лиги (2:0). На 73-й минуте англичанин ассистировал Антони Марсьялю, а на 76-й – Фреду.

На счету Рэшфорда 10 голов и 4 ассиста за последние 12 игр в составе «Манчестер Юнайтед» после ЧМ-2022.

Подробную статистику 25-летнего форварда можно найти здесь.

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4 комментария

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Nuraly Amirov
Отлично, голевые пасы от него не менее важны, чем голы
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QWertY
Депутат и Марсьяль зарешали как надо
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Alexander Yavriantz
Ну в первом голе мяч отскочил в сторону Марса как мне кажется, но Рэш очень хорош в этом сезоне, спору нет)
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Фанат Лионеля Месси
Стоило выкинут с команды Роналду и Рэш снова разрывает
+3
-3
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