Рэшфорд признан лучшим игроком «МЮ» в январе. У Маркуса 7 голов за 8 матчей месяца

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия рейтинги болельщики Каземиро Бруну Фернандеш Маркус Рэшфорд Аарон Уан-Биссака Футбол

«Манчестер Юнайтед» объявил о присуждении форварду Маркусу Рэшфорду приза игроку месяца.

Нападающий в борьбе за награду лучшему футболисту января обошел хавбеков Каземиро и Бруну Фернандеша, а также защитника Аарона Уан-Биссаку.

25-летний англичанин стал первым в опросе болельщиков второй раз подряд.

В январе Рэшфорд отметился 7 голами за 8 игр. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Луи Саа: «Рэшфорд в пятерке лучших игроков мира. Играй он за уверенную в себе команду, был бы в одном списке с претендентами на «Золотой мяч»

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21 комментарий

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Леонид Ботвинник
Если честно, не узнаю Рэшфорда в этом году. Появилось то , чего ему не хватало в предыдущие сезоны - дриблинг, пауза, замах и хладнокровие. Дай боже не сбавлять обороты.
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Elik1989
Ответ lux
АУБ, а не АВБ
По сути правильно AWB, я сдублировал латиницу на русский язык, не запариваясь, как оно произносится. Кто надо, тот поймет. Надеюсь Аарон не обидится за моё не правильное произношение...)
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rcbkz6mrtd
Решфорд тянет МЮ в этом сезоне
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lux
Ответ Elik1989
АВБ был одним из лучших и попал в номинацию - не это ли прогресс. Рэшфорд молодец.
АУБ, а не АВБ
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Answer1
Ответ Elik1989
АВБ был одним из лучших и попал в номинацию - не это ли прогресс. Рэшфорд молодец.
Ага, а еще пару месяцев назад был первым кандидатом на выход, мол не подходит совсем Тен Хагу.
+1
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Владимир Тарасенко
Ответ Joker17
Александр Викторович Бубнов
ДУОЙКА
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Шурик Шурик
Ответ Жаргал Шадапов
Андре Виллаш-Боаш?
Антони Ван де Бек
0
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Joker17
Ответ Жаргал Шадапов
Андре Виллаш-Боаш?
Александр Викторович Бубнов
+23
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Жаргал Шадапов
Ответ Elik1989
АВБ был одним из лучших и попал в номинацию - не это ли прогресс. Рэшфорд молодец.
Андре Виллаш-Боаш?
+7
-3
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Someone from Internet
Ответ Бухгалтер2021
когда уже со сборной что товыиграет?
Так физругейт маринует его предпочитая бестолковых бегунков вроде Стерлинга
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Бухгалтер2021
когда уже со сборной что товыиграет?
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QWertY
Молодец, Депутат👌🏻
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А.Э.РАСИМ
Срочно в лучшую лигу мира, в Саудовскую Аравию.
0
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DolJun
ну и оффсайдный гол фернандеша не стоит забывать
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Lionel Andres Messi 10
Вот бы провести исследование и начертить график зависимости n-го числа накормленных бездомных от качества игры Рэшфорда.
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Адам Оздоев
Абсолютно заслуженно!! Должен еще забрать лучшего в лиге
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Sevuska
Капитан Очевидность .
Он и один из лучших в АПЛ .
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Вася Столяр
Маркус не просто хороший футболист, но ещё и воспитанник МЮ. Вот для чего академии работают, вот как важно работать с молодёжью
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Elik1989
АВБ был одним из лучших и попал в номинацию - не это ли прогресс.

Рэшфорд молодец.
+19
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Dr0n-61Rus-
Всё по делу. Лучший!
+4
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Sweaty25
Без вопросов. Как он двигается с мячом на скорости, отличный микродриблинг и пушечный удар. Маркус постарался на славу, дальше - больше!
+31
0
+31
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