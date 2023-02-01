Рэшфорд признан лучшим игроком «МЮ» в январе. У Маркуса 7 голов за 8 матчей месяца
«Манчестер Юнайтед» объявил о присуждении форварду Маркусу Рэшфорду приза игроку месяца.
Нападающий в борьбе за награду лучшему футболисту января обошел хавбеков Каземиро и Бруну Фернандеша, а также защитника Аарона Уан-Биссаку.
25-летний англичанин стал первым в опросе болельщиков второй раз подряд.
В январе Рэшфорд отметился 7 голами за 8 игр. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Луи Саа: «Рэшфорд в пятерке лучших игроков мира. Играй он за уверенную в себе команду, был бы в одном списке с претендентами на «Золотой мяч»
Он и один из лучших в АПЛ .
Рэшфорд молодец.