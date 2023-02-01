Рэшфорд признан лучшим игроком «МЮ» в январе. У Маркуса 7 голов за 8 матчей месяца

« » объявил о присуждении форварду приза игроку месяца.

Нападающий в борьбе за награду лучшему футболисту января обошел хавбеков и , а также защитника .

25-летний англичанин стал первым в опросе болельщиков второй раз подряд.

В январе Рэшфорд отметился 7 голами за 8 игр. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Луи Саа: «Рэшфорд в пятерке лучших игроков мира. Играй он за уверенную в себе команду, был бы в одном списке с претендентами на «Золотой мяч»