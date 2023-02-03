Кака: «Если Леау считает Серию А лишь трамплином, то нужно уходить»

Теги Милан Кака серия А Италия Рафаэл Леау Футбол

Кака высказался о возможном уходе форварда Рафаэла Леау из «Милана».

«Он превосходный игрок, мне он очень нравится. Если он считает, что Серия А для него лишь трамплин, то нужно уходить. Сейчас для этого подходящий момент.

Но я думаю, что ему лучше остаться. Во-первых, я не считаю Серию А трамплином. К тому же порой впоследствии случается так, что уход из «Милана» – не лучшая идея. Думаю, Леау должен рассмотреть все варианты. «Милан» дает ему многое.

Я встречался с Галлиани (бывший вице-президент «Милана» – прим. Sports.ru) в Катаре на чемпионате мира, и он сказал, что Серия А перестала быть вершиной в карьере футболистов. Мне трудно это понять.

Серия А остается крайне сложной лигой для нападающих. Я не считаю ее второстепенной даже несмотря на то, что у нее иные экономические возможности», – сказал экс-игрок «Милана».

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5 комментариев

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rigobersong
Ответ Ёрлик
Сейчас немного другие времена, Рики.. Это раньше были принципы, а сейчас бабки решают 🤑
Ну да,раньше Неста из чемпионского Лацио ради принципов уходил, а не из-за конверта Берлускони:))
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Mak Mak
Чтобы быть топ клубом, нужны топовые игроки.

Лучший вариант. Милану Леао нужен. И португальцу нужен Милан.

Хороший вариант.Самому Леао Милан не нужен - продать за дорого и укрепить состав.

Худший вариант: потеряет мотивацию, уйдет бесплатно.
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che kaif
Кака очнулся. Серия уже давно либо трамплин либо пансионат для игроков за 35+
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Ёрлик
Сейчас немного другие времена, Рики..
Это раньше были принципы, а сейчас бабки решают 🤑
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corazón blanco
Леау остановился в своим развитии, нет прогресса, я конечно понимаю, что вся команда провела, но если ты лидер, то в такие моменты должен тащить, а этого абсолютно нет, если Милану предложат хорошую цену за него, то возможно и надо соглашаться.
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