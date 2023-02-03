Кака: «Если Леау считает Серию А лишь трамплином, то нужно уходить»

высказался о возможном уходе форварда из «Милана».

«Он превосходный игрок, мне он очень нравится. Если он считает, что Серия А для него лишь трамплин, то нужно уходить. Сейчас для этого подходящий момент.

Но я думаю, что ему лучше остаться. Во-первых, я не считаю Серию А трамплином. К тому же порой впоследствии случается так, что уход из «Милана» – не лучшая идея. Думаю, Леау должен рассмотреть все варианты. «Милан» дает ему многое.

Я встречался с Галлиани (бывший вице-президент «Милана» – прим. Sports.ru) в Катаре на чемпионате мира, и он сказал, что Серия А перестала быть вершиной в карьере футболистов. Мне трудно это понять.

Серия А остается крайне сложной лигой для нападающих. Я не считаю ее второстепенной даже несмотря на то, что у нее иные экономические возможности», – сказал экс-игрок « ».