Юрист Леау: «Приоритет Рафаэла – остаться в «Милане». Отрицаем, что хотим снизить отступные ради трансфера летом»

Юрист Рафаэла Леау прокомментировал информацию о сложностях в переговорах с «Миланом».

Сообщалось, что переговоры «россонери» и футболиста сборной Португалии о новом контракте зашли в тупик, поскольку он хочет, чтобы отступные составляли не 150 млн евро, как сейчас, а 70-80 млн.

«По поводу Леау много ложной и вводящей в заблуждение информации, особенно в итальянской прессе. Цель у нее лишь одна – паразитировать на радушном и профессиональном диалоге о продлении контракта, который мы ведем с руководством « ».

Сейчас мы ищем лучшее решение для всех сторон. Приоритет футболиста не изменился: он хочет остаться в «Милане» и продолжать расти, развиваться в этом клубе, в этом городе, которые он так сильно любит.

Мы твердо отрицаем, что у нас есть желание добиться снижения суммы отступных с целью трансфера следующим летом», – говорится в заявлении Теда Димвулы.

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