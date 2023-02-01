Юрист Леау: «Приоритет Рафаэла – остаться в «Милане». Отрицаем, что хотим снизить отступные ради трансфера летом»

Теги Милан серия А Италия агенты Рафаэл Леау Футбол

Юрист Рафаэла Леау прокомментировал информацию о сложностях в переговорах с «Миланом».

Сообщалось, что переговоры «россонери» и футболиста сборной Португалии о новом контракте зашли в тупик, поскольку он хочет, чтобы отступные составляли не 150 млн евро, как сейчас, а 70-80 млн.

«По поводу Леау много ложной и вводящей в заблуждение информации, особенно в итальянской прессе. Цель у нее лишь одна – паразитировать на радушном и профессиональном диалоге о продлении контракта, который мы ведем с руководством «Милана».

Сейчас мы ищем лучшее решение для всех сторон. Приоритет футболиста не изменился: он хочет остаться в «Милане» и продолжать расти, развиваться в этом клубе, в этом городе, которые он так сильно любит.

Мы твердо отрицаем, что у нас есть желание добиться снижения суммы отступных с целью трансфера следующим летом», – говорится в заявлении Теда Димвулы.

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10 комментариев

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Denis242424
Уйти он хочет, ясно же. И пусть идет. Урвут с агентом хорошие деньги. Только толку не будет. Как от Кессье какого-нибудь. В сборной тоже играл так себе.
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гилберт
Ответ nugoboss
Одним словом румын 😁
На румына не очень похож.
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nugoboss
Ответ гилберт
Слащавый такой, весь разукрашеный. Одним словом...
Одним словом румын 😁
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гилберт
Ответ nugoboss
Он мне не нравится, он какой-то ленивый, постоянно не добегает, вроде шикарны скорость, и техника при нем, но ведёт себя как черепаха и безмозглый игрок.
Слащавый такой, весь разукрашеный. Одним словом...
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Е.Р.
Ляу хочет как Холланд. Перейти по выкупной, что сверху себе в карман.
Разводит дырявый мешок не стесняясь.
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Abu Ibrahim
Ответ sbmncd9b8c
За 100 я бы отдал,я все равно думаю он не заиграет в другом клубе как в Милане!слишком ленив
чтобы опять Милан волокся на 8-10 местах ?
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Сэйлор Мун
учитывая как этот пешеход играет за Милан последние месяцы, лучше бы он свалил уже этой зимой, ведь на выручку можно купить 3 игроков и усилить состав, точнее можно было бы в теории, если бы Мальдини трансферами не рулил.

в итоге какой то порочный круг получается, Леава бесполезен и нужно продавать пока ценник высокий, с другой стороны если продадим то Мальдос нам очередных Ориджи и Нежных Шарлей по 30+ млн подпишет. ну а если не продадим то уйдет очередной свободный агент. какой же капец.
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sbmncd9b8c
За 100 я бы отдал,я все равно думаю он не заиграет в другом клубе как в Милане!слишком ленив
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nugoboss
Он мне не нравится, он какой-то ленивый, постоянно не добегает, вроде шикарны скорость, и техника при нем, но ведёт себя как черепаха и безмозглый игрок.
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Abu Ibrahim
Известная песня , видимо летом его продадут из-за отказа продлевать
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