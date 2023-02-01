Юрист Леау: «Приоритет Рафаэла – остаться в «Милане». Отрицаем, что хотим снизить отступные ради трансфера летом»
Юрист Рафаэла Леау прокомментировал информацию о сложностях в переговорах с «Миланом».
Сообщалось, что переговоры «россонери» и футболиста сборной Португалии о новом контракте зашли в тупик, поскольку он хочет, чтобы отступные составляли не 150 млн евро, как сейчас, а 70-80 млн.
«По поводу Леау много ложной и вводящей в заблуждение информации, особенно в итальянской прессе. Цель у нее лишь одна – паразитировать на радушном и профессиональном диалоге о продлении контракта, который мы ведем с руководством «Милана».
Сейчас мы ищем лучшее решение для всех сторон. Приоритет футболиста не изменился: он хочет остаться в «Милане» и продолжать расти, развиваться в этом клубе, в этом городе, которые он так сильно любит.
Мы твердо отрицаем, что у нас есть желание добиться снижения суммы отступных с целью трансфера следующим летом», – говорится в заявлении Теда Димвулы.
«Ман Сити» хочет купить игрока в атаку летом – есть интерес к Хвиче и Леау. Клуб может вновь попробовать взять Чилуэлла
Разводит дырявый мешок не стесняясь.
в итоге какой то порочный круг получается, Леава бесполезен и нужно продавать пока ценник высокий, с другой стороны если продадим то Мальдос нам очередных Ориджи и Нежных Шарлей по 30+ млн подпишет. ну а если не продадим то уйдет очередной свободный агент. какой же капец.