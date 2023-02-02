Мейра о дорожной полиции: «В России и Турции свои правила: просят деньги, и это решает любые проблемы. В Португалии так не работает»

рассказал о разнице в работе дорожной полиции в России и Португалии.

– Говорят, сразу после трансфера руководство «Зенита» сказало, что вы может выбрать себе чуть ли не любую машину. Как это было на самом деле?

– Когда я пришел, то игрокам давали BMW второй серии. Я сказал, что мне нужна более крупная машина, потому что приедет моя семья – жена с детьми.

Мы отправились туда, где были подержанные машины. Именно подержанные, а не новые. И там уже я выбрал X6.

Не было такого, что «Зенит» мне сказал: «Выбирай вообще любую новую машину». Меня спросили – BMW X6 подойдет? Я ответил: «Да».

– Сталкивались с полицией на дорогах?

– В России и Турции свои правила. Тебя могут узнать и отпустить, если полицейский – футбольный болельщик. Другие просят деньги, и это решает любые проблемы. В Португалии так не работает, – сказал бывший защитник « ».