Мейра о дорожной полиции: «В России и Турции свои правила: просят деньги, и это решает любые проблемы. В Португалии так не работает»
Фернанду Мейра рассказал о разнице в работе дорожной полиции в России и Португалии.
– Говорят, сразу после трансфера руководство «Зенита» сказало, что вы может выбрать себе чуть ли не любую машину. Как это было на самом деле?
– Когда я пришел, то игрокам давали BMW второй серии. Я сказал, что мне нужна более крупная машина, потому что приедет моя семья – жена с детьми.
Мы отправились туда, где были подержанные машины. Именно подержанные, а не новые. И там уже я выбрал X6.
Не было такого, что «Зенит» мне сказал: «Выбирай вообще любую новую машину». Меня спросили – BMW X6 подойдет? Я ответил: «Да».
– Сталкивались с полицией на дорогах?
– В России и Турции свои правила. Тебя могут узнать и отпустить, если полицейский – футбольный болельщик. Другие просят деньги, и это решает любые проблемы. В Португалии так не работает, – сказал бывший защитник «Зенита».
"В Португалии суд вынес решение по крупнейшему за всю историю страны делу о коррупции, сообщает РИА «Новости».
Среди подсудимых был 81 сотрудник правоохранительных органов, всего же на скамье подсудимых находилось 96 человек. Суд признал полицейских виновными в получении взяток от $19 до $3221 наличными либо в виде строительных материалов и бензина. Взамен блюстители порядка соглашались не выписывать штрафы за дорожные нарушения, главным образом, водителям большегрузых автомобилей - за перегрузку.
За решетку отправятся 16 дорожных полицейских. Они получили от полугода до 9 лет тюрьмы. 65 человек получили 4 года условно."