Мейра о дорожной полиции: «В России и Турции свои правила: просят деньги, и это решает любые проблемы. В Португалии так не работает»

Теги Зенит Фернанду Мейра премьер-лига Россия Чемпионат.com Футбол

Фернанду Мейра рассказал о разнице в работе дорожной полиции в России и Португалии. 

– Говорят, сразу после трансфера руководство «Зенита» сказало, что вы может выбрать себе чуть ли не любую машину. Как это было на самом деле?

– Когда я пришел, то игрокам давали BMW второй серии. Я сказал, что мне нужна более крупная машина, потому что приедет моя семья – жена с детьми.

Мы отправились туда, где были подержанные машины. Именно подержанные, а не новые. И там уже я выбрал X6.

Не было такого, что «Зенит» мне сказал: «Выбирай вообще любую новую машину». Меня спросили – BMW X6 подойдет? Я ответил: «Да».

– Сталкивались с полицией на дорогах?

– В России и Турции свои правила. Тебя могут узнать и отпустить, если полицейский – футбольный болельщик. Другие просят деньги, и это решает любые проблемы. В Португалии так не работает, – сказал бывший защитник «Зенита».

Материалы по теме

28 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Нефанатик
Ответ А я ясные дни оставляю себе
Люблю эти сказки о волшебных странах с летающими единорогами "В Португалии суд вынес решение по крупнейшему за всю историю страны делу о коррупции, сообщает РИА «Новости». Среди подсудимых был 81 сотрудник правоохранительных органов, всего же на скамье подсудимых находилось 96 человек. Суд признал полицейских виновными в получении взяток от $19 до $3221 наличными либо в виде строительных материалов и бензина. Взамен блюстители порядка соглашались не выписывать штрафы за дорожные нарушения, главным образом, водителям большегрузых автомобилей - за перегрузку. За решетку отправятся 16 дорожных полицейских. Они получили от полугода до 9 лет тюрьмы. 65 человек получили 4 года условно."
Из всего этого занимательно не то, что там они нашлись, а что их нашли, осудили и посадили. А вот теперь скажи, возможно такое в России? Можешь даже на летающем единороге поискать такой случай.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
CuauhtemokBlanco
8 щщ88
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Team_Coach
Иногда взятки помогают. Не оправдываю коррупцию, но это факт.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
здоровяк
Не скрепно и духовно живут португальцы... Загнивают там...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
phipw4htai
В Европе в целом так не работает! В Швеции превысил скорость на 30 км - штраф выписали на 800 евро! Местный дпс был так строг, что не решился ему предложить иные условия решения моего вопроса))))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
А я ясные дни оставляю себе
Люблю эти сказки о волшебных странах с летающими единорогами

"В Португалии суд вынес решение по крупнейшему за всю историю страны делу о коррупции, сообщает РИА «Новости».

Среди подсудимых был 81 сотрудник правоохранительных органов, всего же на скамье подсудимых находилось 96 человек. Суд признал полицейских виновными в получении взяток от $19 до $3221 наличными либо в виде строительных материалов и бензина. Взамен блюстители порядка соглашались не выписывать штрафы за дорожные нарушения, главным образом, водителям большегрузых автомобилей - за перегрузку.
За решетку отправятся 16 дорожных полицейских. Они получили от полугода до 9 лет тюрьмы. 65 человек получили 4 года условно."
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Назар Игорь
Ответ Savarona25
Отличие европейской дорожной полиции от российской в том, что она действительно занимается поддержанием безопасной ситуации на дорогах и появляется тогда, когда это нужно. Во всех остальных случаях работают камеры (их гораздо меньше чем в РФ) и сознательность (как правило высокая) водителей. Пробок практически нет (на трассах вообще, в городах можно встретить отдельные затруднения) даже при условиях проведения дорожных работ. Ну а предлагать полицейскому деньги никому и в голову не придет, чревато последствиями.
Кстати в Белоруссии то же самое.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
CriminalJoint62
Ответ Гоша Петров
Открою тайну,взятки блат есть почти во всех странах мира.
Да, но все равно в некоторых странах коррупция повсеместная
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
MaTuA
Ответ Savarona25
Отличие европейской дорожной полиции от российской в том, что она действительно занимается поддержанием безопасной ситуации на дорогах и появляется тогда, когда это нужно. Во всех остальных случаях работают камеры (их гораздо меньше чем в РФ) и сознательность (как правило высокая) водителей. Пробок практически нет (на трассах вообще, в городах можно встретить отдельные затруднения) даже при условиях проведения дорожных работ. Ну а предлагать полицейскому деньги никому и в голову не придет, чревато последствиями.
Даже пробок нигде нет? Высокая сознательность водителей? А на спортсе бывают новости,как игроков футбольных клубов наказывают за нарушение ПДД.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Savarona25
Отличие европейской дорожной полиции от российской в том, что она действительно занимается поддержанием безопасной ситуации на дорогах и появляется тогда, когда это нужно. Во всех остальных случаях работают камеры (их гораздо меньше чем в РФ) и сознательность (как правило высокая) водителей. Пробок практически нет (на трассах вообще, в городах можно встретить отдельные затруднения) даже при условиях проведения дорожных работ. Ну а предлагать полицейскому деньги никому и в голову не придет, чревато последствиями.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Назар Игорь
В России полиция деньги не просит, нарушители сами охотно дают. И дешевле, и без хлопот и проблем. И всем хорошо.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
MaTuA
Ответ Slavnov
только за 2022,двух знакомых лишили прав и никакие деньги не помогли,а предлагали не мало)
Моего знакомого с МВД потихоньку отправили за вождение с наличием запаха алкоголя.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Иванов
Ответ Slavnov
только за 2022,двух знакомых лишили прав и никакие деньги не помогли,а предлагали не мало)
Шас же гаишники с видеоригистраторами работают
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Гоша Петров
Открою тайну,взятки блат есть почти во всех странах мира.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Гоша Петров
Ответ Alex Legend
зарабатывают только два клуба, а не чемпионат
в точку сказано
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Recreated
Наши гаишники самые гаишные в мире. У них есть "минимум", который он(гаишник) обязан отдать генералам, а потом он начинает работать на "себя"!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
OldRedWhite
И он тоже ветеран Российской Футбола ?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Slavnov
только за 2022,двух знакомых лишили прав и никакие деньги не помогли,а предлагали не мало)
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
remontada
Настолько загнивают на своём Западе, что даже с взятками всё сложно..
+15
-1
+14
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
nugoboss
Ой, удивляет нас не надо!!! Вы что то путайте.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alex Legend
Ответ Александра Александрова
Не особо сильный , но сильнее нашего и еще как зарабатывает !
зарабатывают только два клуба, а не чемпионат
+3
-5
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александра Александрова
Ответ Alex Legend
не особо сильный там чемпионат. Ну Бенфика с Порту выделяются, потом Спортинг и Брага, а остальной чемпионат ничем не сильнее середняков-аутсайдеров РПЛ.
Не особо сильный , но сильнее нашего и еще как зарабатывает !
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Только Крылья
Ответ Агалар
В Португалии и футбольная система ни как у нас работает и результат очевиден.
Да и с образованием у нас беда
+14
-2
+12
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
three hundred bucks
В Португалии и полицейские в своем большинстве подкачанные бородатые дяди, а не обсосы с мамоном, как сами знаете где.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alex Legend
Ответ Агалар
В Португалии и футбольная система ни как у нас работает и результат очевиден.
Комментарий скрыт
+4
-16
-12
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий